En stage de préparation à Crans-Montana, que le club valaisan quittera le week-end prochain, le FC Sion ne doit pas seulement affronter la chaleur. Il doit aussi composer avec un virus qui a décimé ses rangs: une épidémie qui touche plus de la moitié de l’équipe. «Une dizaine de joueurs sont malades, victimes d’une gastro-entérite depuis la nuit passée, se désole Stéphane Henchoz. Ils n’ont pas pu s’entraîner ce mardi matin, et d’autres pourraient suivre…»

En désespoir de cause, Sion a dû renoncer à disputer le match amical prévu ce mercredi à Chermignon contre Stade-Lausanne-Ouchy, néo-promu en Challenge League. Un rendez-vous qui aurait dû coïncider avec le premier match de Stéphane Henchoz à la tête du FC Sion. «Ce n’est pas dramatique en soi, reprend l’ancien coach de NE Xamax. Ce qui est plus ennuyeux, c’est que des joueurs vont manquer plusieurs jours de préparation, et qu’il leur faudra ensuite les rattraper.»

Si ce report pour cause de force majeure représente une très mauvaise nouvelle pour les organisateurs (qui avaient déjà rempli les buvettes), le match prévu le dimanche 30 juin contre Lausanne à Lentigny (FR) est pour l’heure maintenu. Pour se faire pardonner ce contre-temps, le FC Sion invitera le comité du FC Chermignon à Tourbillon pour le coup d’envoi de la nouvelle saison, le 20 juillet contre le FC Bâle.

Trois arrivées le même jour

Sion a par ailleurs annoncé ce mercredi trois arrivées : Jean Ruiz, un défenseur français en provenance de Sochaux, Konan Oussou, un redoutable et expérimenté attaquant ivoirien qui a terminé la saison 2018-2019 en tant que co-meilleur buteur du championnat dans son pays (14 buts en 16 matches).

Autre nouveau visage : celui du jeune Brésilien Patrick, un attaquant qui a fait toute sa formation à Fluminense et qui est présenté par un phénomène par ceux qui l’ont découvert. Arrivé ce printemps en Valais, Patrick, qui s’entraînait jusque-là avec les moins de 21 ans de Tourbillon, a déjà convaincu Henchoz de l’incorporer dans le contingent de la première équipe. (nxp)