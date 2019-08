Etoile Rouge – NE Xamax 0-1 (0-0) Marakana, à Belgrade. 50'000 spectateurs. Arbitre : M. Hammel (F). But 85e Wittl 0-1. Etoile Rouge Belgrade : Milojevic ; Dorovic ; Sakic, Njegus, Stefanovic ;M Adzic, Podunavacs, Krupnikovic (62e Dragas), Petkovic ; Kovacevic, Zivkovic (73e Stankovic). Entraîneur : Petrovic. NE Xamax : Corminboeuf ; Rueda ; Jeanneret, Martin, Bonalair ; Gigon (75e Moret), Detari, Rothenbühler ; Isabella (87e Dal Santo), Wittl, Kunz (84e Tropiano). Entraîneur : Gress. Notes : Xamax sans Moldovan, Perret, Vernier (suspendus), ni Kägi (blessé). Coups de coin : 6-3 (2-2). Avertissements : 10e Dorovic, 33e Sakic, 38e Gigon, 76e Rueda.

Au moment de défier ce mardi soir l’Étoile Rouge sur ses terres, Young Boys, éliminé au coup d’envoi, sait qu’il est condamné à l’emporter après le résultat du match aller (2-2), même si un match nul pourrait aussi faire son bonheur lors du barrage retour de la Ligue des champions. Dans l’enfer du Marakana que son hôte lui promet de vivre, le visiteur bernois pourra toujours s’inspirer de l’exploit réalisé en son temps par NE Xamax.

Alors que sept clubs helvétiques ont déjà entrepris le délicat déplacement de Belgrade, le club neuchâtelois est l’un des rares, avec le FC Bâle plus récemment (2-1 en 2005), à s’y être imposé. Dix ans plus tôt, Xamax, entraîné alors par Gilbert Gress, l’avait emporté 1-0 en Coupe de l’UEFA, grâce à un but de Charles Wittl (85e).

Le déplacement avait été soumis au vote des joueurs

Joël Corminboeuf (55 ans) n’a rien oublié des conditions de l’exploit. «Au début, se souvient l’ancien portier de la Maladière, c’était très chaud. On connaît tous la réputation des fans de l’Étoile Rouge. Mais à la fin, les gens nous applaudissaient.» A l’époque, au sortir du conflit qui avait ravagé l'ex-Yougoslavie, le contexte était très particulier.

Compte tenu du climat d’insécurité qui régnait dans la région, les Xamaxiens avaient même hésité à se déplacer. «Au sein de l’équipe, il y avait eu des réserves, se souvient Corminboeuf. Certains joueurs craignaient d’être pris en otage, ou que sais-je. Finalement, le vestiaire avait voté. Et une majorité d’entre nous avait décidé d’y aller. Arrivés sur place, les gens avaient été adorables. Nos craintes étaient infondées.»

Quant au supposé enfer du Marakana, Corminboeuf a connu bien pire durant sa carrière. «Tant qu’il n’y a pas d’atteinte physique, c’est génial pour tout footballeur d’être confronté à une telle passion, de pouvoir vivre ça de l'intérieur.» Lors de la deuxième manche à Neuchâtel, il y avait eu 0-0. En 32es de finale, Xamax avait ensuite été éliminé par l’AS Roma (1-1, 0-4).

L’actuel coach du Stade Payerne (2e ligue interrégionale) se dit convaincu que Young Boys possède les moyens de passer. «Il y a toujours quelque chose à faire. Ses joueurs devront se focaliser sur le jeu, pas sur l’ambiance. YB a déjà réussi des grands matches européens. Pour lui, c’est presque devenu une routine. Bien sûr, il ne faudra pas trop laisser jouer l’Étoile Rouge. Car si ça commence à tourner et que le public s’enflamme, ça peut vite devenir compliqué…»

Faire abstraction du public

Le 8 août 1995, Charles Wittl avait attendu les ultimes minutes pour porter l’estocade face au vainqueur de la Ligue des champions 1991. Il revoit encore la scène. «Après un essai de Detari contré, j’avais allumé depuis les 20 mètres, le ballon avait fini sa course dans la lucarne. C’est l’un de mes meilleurs souvenirs européens. On avait su faire abstraction de la pression du public. Dans les heures précédant le coup d’envoi, Gress nous avait plusieurs fois répété que ça jouait à 11 contre 11, et pas à 12 contre 11.» Wittl, lui, ne s’était pas pris la tête. «J’avais vécu ça à la légère, cherchant surtout à avoir du plaisir.»

Voici 24 ans, Xamax avait fini par retourner le pourtant si bouillant public local. «Bien sûr qu’au début, ça sifflait, et que les fans de l’Étoile Rouge étaient assez hostiles, se souvient l’ancien milieu de terrain offensif. Mais à mesure que le match avançait, la pression du public était retombée jusqu'à finir par s'inverser. Dès que le public cesse d’encourager ses favoris, cela devient tout de suite plus facile…»

C’est d’ailleurs ce que cherchera à faire aussi le double champion de Suisse dans quelques heures. «YB en a vu d’autres, ils ont les joueurs pour passer.» A 47 ans, celui qui a entraîné Serrières durant près de cinq ans (de 2008 à 2013) est reconverti dans le coaching personnel et sportif.