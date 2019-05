Le Lausanne-Sport, sa - décevante - saison à peine terminée, se tourne vers l'avenir. Des choix doivent être faits et Jérémy Manière en est l'une des premières victimes. Le défenseur central né à Vallorbe, qui arrive en fin de contrat le 15 juin, ne fait plus partie des plans pour l'avenir. C'est ce que le directeur sportif Pablo Iglesias et le président Bob Ratcliffe ont signifié à son agent, au cours d'une discussion ce mardi matin.

«J’ai pris un gros coup sur la tête, explique le joueur, joint par téléphone dans l’après-midi. Comme je n’ai pas joué la moindre minute cette saison, je ne vois pas trop ce qu’on a à me reprocher. Mais voilà, c’est le football, on n’est pas censé tout comprendre.» Jérémy Manière, dont on connait l’excellente éducation, n’exprimera pas son amertume plus en profondeur. Mais on le sent touché, lui qui revient en effet d’une longue blessure au genou – il a disputé son dernier match en pro en décembre 2017, avec un LS alors en Super League.

«Je viens d’ici (ndlr: il est né à Vallorbe), j’aime ce club et quand je me suis blessé, j’étais le vice-capitaine d’une équipe alors 5e de Super League», rappelle celui qui a tout de même disputé une dizaine de matches avec les M21 du Team Vaud, ce printemps. Il était prêt pour un nouveau départ avec le LS. Mais le LS en a voulu différemment.

Malgré la déception et sa longue indisponibilité, Jérémy Manière ne se laisse pas abattre. «Je ne vais pas me précipiter, d'autant que tous les clubs ne savent pas forcément dans quelle division ils évolueront la saison prochaine, explique-t-il. Je ne vais pas me précipiter, il y a des pistes, mais rien d'officiel.» Rien d'officiel, sinon que le Lausanne-Sport ne compte plus sur lui. (Le Matin)