La hiérarchie n’a pas été respectée, samedi à Vevey. Comme d’habitude avec le Lausanne-Sport quand les Vaudois jouent des matches sans enjeu. Face à ce Servette qui l’avait clairement dominée lors de leurs deux dernières confrontations en Challenge League, la saison dernière, l’équipe de Giorgio Contini s’est pris une petite revanche dans ce derby du Festival des Alpes.

Un LS qui a eu la chance d’ouvrir le score dès l’entame de la partie. Sur un long ballon de Gétaz, Ndoye partait à la limite du hors-jeu - et peut-être même un peu au-delà - pour ensuite servir sur un plateau Sancidino qui ne ratait pas l’immanquable.

Dix changements à la mi-temps

Dans une composition proche du celle qui devrait commencer le championnat, Servette pouvait retourner la situation à son avantage avant la mi-temps. Grâce à un penalty transformé par Wüthrich, puis sur une tête lobée de Koné, bien servi par Gonçalves.

Alors que Giorgio Contini changeait ses dix joueurs de champs à la pause pour aligner une équipe beaucoup plus proche de son «onze» titulaire, Alain Geiger donnait, lui, du temps de jeu aux viennent-ensuite. Un chamboulement dont profitait bien le LS pour inscrire deux nouveaux buts par Turkes et sur une magnifique frappe lointaine de Puertas. Et s’offrir un succès qui lui fera du bien au moral.

LS - Servette 3-2 (1-2)

Copet. 1100 spectateurs. Arbitre: M. Gianforte. Buts: 4e Sancidino 1-0, 19e Wüthrich (penalty) 1-1, 44e Koné 1-2, 68e Turkes 2-2, 74e Puertas 3-2

LS (1re mi-temps): Castella; Monteiro, Nganga, Brandao; Ouattara, Baddy Dega, Cabral, Pasche, Gétaz; Sancidino, Ndoye.

LS (2e mi-temps): Castella; Boranijasevic, Loosli, Nanizayamo, Flo; Geissmann, Kukuruzovic, Puertas; Dominguez; Turkes, Oliveira.

Servette: Kiassumbua (46e Frick, 60e Kiassumbua); Gonçalves (62e Sauthier), Routis (62e Rouiller), Sasso, Severin (77e) Azevedo); Cognat (71e Antunes), Ondoua (46e Cespedes); Stevanovic (85e Marcial), Wüthrich (46e Schalk), Tasar (71e Mfuyi); Kone (71e Chagas).

(nxp)