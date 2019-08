Le Borussia Dortmund a récemment publié «The Tattoo Quiz», une vidéo dans laquelle on voit certains de ses joueurs essayer de deviner quel tatouage appartient à quel joueur de l'équipe. Sont présents entre autres Marco Reus, Thomas Delaney ou encore Axel Witsel.

Ce dernier a d'ailleurs vécu un petit moment de solitude. Quand le tatouage de son avant-bras est apparu, il n'a pas semblé le reconnaître. «Dis moi ce que tu vois», lui demande Delaney. «Je ne sais vraiment pas», a répondu Witsel, avant d'ajouter: «J'en ai un qui est similaire... Pourquoi je ne le reconnais pas?»

Après quelques secondes, le Belge a finalement percuté: «C'est le mien?» Il a ensuite éclaté de rire et subi les moqueries de son coéquipier.

