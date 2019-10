C’est le quotidien «El Periòdic d’Andorra» qui a repéré l’affaire. Dimanche dernier, en «Quarta Catalana», la 4e division de la région, le jeune homme au No 3 a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Tarik Antonio Mebarak a évolué avec l’équipe réserve du FC Andorra, qui appartient à un certain Gerard Piqué, mari de sa tante colombienne.

Le jeune homme au CV de footballeur bien maigre a disputé les 90 minutes de cette partie, remportée 4-1 contre le Rialp FC. Mebarak, avant de rejoindre la petite Principauté, a comme références des passages chez les juniors dans les clubs colombiens de Barranquilla et de Santa Fe de Bogotá. Il a aussi fait un passage à Miami, où une franchise de MLS verra le jour la saison prochaine, et où il n’a pas été conservé.

Autant dire que le défenseur de 18 ans a encore du travail avant d’éventuellement jouer avec le club-phare, qui appartient à son oncle par alliance via sa société Kosmos. D’autant plus que la «une» d’Andorre, avec qui il a partagé certains entraînements, a été promue l’été dernier en 3e division espagnole.

«Il joue plutôt comme latéral droit, mais on l’a utilisé en tant qu’ailier le week-end dernier, parce qu’il a beaucoup d’endurance et de puissance. Physiquement, c’est une bête», a indiqué Carlos Sanchez, entraîneur de la 2e garniture andorrane. Les pros, eux, sont actuellement coachés par une vieille connaissance de la Super League, puisque c’est Gabri, ex-Lausanne et Sion, qui est aux manettes.