Il fallait s’y attendre, c’est fait. Le Parc des Princes a profité de la première journée de la Ligue 1 pour dire à Neymar ce qu’il pensait de lui. Tandis que le Paris Saint-Germain reprenait tranquillement le fil de sa domination domestique (3-0 contre Nîmes, buts de Cavani sur penalty, puis de Mbappé et Di Maria), une partie du public parisien a signifié son hostilité à la star brésilienne, manifestement désireuse d’écrire son avenir ailleurs.

La fronde principale est venue de la Tribune d’Auteuil, l’une des deux plus chaudes du stade, où a notamment été déployée une banderole explicite: «Neymar. Casse toi.» On ignore si le trait d’union a été oublié volontairement, mais il apparaît désormais certain que le torchon brûle entre les fans du PSG et leur ex-idole. Neymar, qui outre ses envies de départ a multiplié les petites provocations et les signes de non-attachement au club cet été, n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française. Le club avait décidé de ne pas l’intégrer au groupe pour cette reprise, officiellement en raison d’une douleur à un pied.

Le mal est visiblement plus profond encore. Pendant la rencontre de dimanche soir, des chants insultants sont descendus des tribunes à plusieurs reprises; des trucs pas jolis qui concernaient de près la maman du joueur. Neymar, quant à lui, semble déjà bien loin de tout ça. Et ce ne sont pas les échos hostiles du Parc des Princes qui adouciront sa résolution de changer d’air au plus vite.