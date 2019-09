Petit Poucet de la compétition, le FC Béroche-Gorgier aura l’honneur d’ouvrir les feux lors du prochain tour de la Coupe de Suisse. Son «historique» huitième de finale contre Bavois (Promotion League) a en effet été avancé au mardi 29 octobre prochain, soit en dehors des dates officielles, fixées les 30 et 31 octobre pour les autres rescapés.

Ce changement de dates, entériné par l’ASF, est la conséquence d’une dérogation demandée - et donc obtenue - par le club de 2e ligue neuchâtelois en raison des engagements professionnels initialement prévus ces jours-là de son président, Damien Sengstag. «Je n’étais pas censé être là les 30 et 31 octobre en raison de mandats dans mon métier (ndlr: il exerce la profession de photographe indépendant) qui m’auraient empêché de participer aux importants préparatifs du match. Dès le tirage au sort, on a donc demandé une dérogation à Berne, auprès de l’ASF.» Coup d’envoi d’un feuilleton administratif concernant la date du fameux match.

«Car dans la foulée, détaille le boss de Béroche, mes deux mandats prévus n’ont pas abouti. On s’est alors dit que le jeudi serait en fin de compte parfait, dans la mesure où l’on aurait pu organiser un repas d’avant-match dans la grande salle voisine, réservée par une troupe de théâtre les autres jours de la semaine. Mais cela supposait obligatoirement que Xamax ne joue pas le jeudi, en même temps que nous, ce qui pouvait nous priver de quelques spectateurs supplémentaires.» Lausanne – Xamax ayant été fixé le jeudi (20h15), le second club neuchâtelois est du coup revenu à sa première idée.

Les joueurs ont donné leur accord

«Mais avant de valider ce lundi l’horaire définitif (19h30), précise son président, il a fallu d’abord obtenir l’accord des joueurs, lesquels travaillent et devront pour la plupart demander congé.»

Le vainqueur du rendez-vous au terrain du «Bord du Lac», à Saint-Aubin, sera donc automatiquement le premier quart de finaliste de l’édition 2019-2020. Opposés cette fois-ci à une Promotion League, les joueurs du coach Florian Simonin signeront-ils un nouvel exploit? «Après avoir déjà passé deux tours, répond Damien Sengstag, on a envie d’en avoir encore plus, on devient affamé. Mais nos chances s’amenuisent. Elles étaient de 15% contre Olten en 32es de finale (victoire 3-2 tab, 1-1) et de 10% contre Lancy en seizièmes (2-1). Cette fois, je les estime à 5%. Cela nous empêchera pas de jouer notre carte à fond.»

Ce dimanche, Béroche-Gorgier a atomisé 7-1 la deuxième garniture du Locle pour remonter au 3e rang du classement, à trois points du leader (le FC Coffrane).

N.Jr