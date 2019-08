Troisième journée de Bundesliga et troisième derby d’entraîneurs suisses. Il y a eu la facile victoire (5-1) du Borussia Dortmund de Lucien Favre face à au FC Augsbourg de Martin Schmidt, lors de la première journée. Le néo-promu Union Berlin d'Urs Fischer, qui avait également sombré en ouverture (0-4 face à Leipzig), s’était rassuré en ramenant un point d’Augsbourg la semaine passée. Ce samedi, c’est au tour d’Urs Fischer de se mesurer à son compatriote Lucien Favre. Un troisième derby suisse entre les deux ex-entraîneurs du FC Zurich prévu samedi soir (18h30) à Berlin.

Ancien défenseur emblématique du FCZ (302 matches sous le maillot zurichois), Urs Fischer avait repris les rênes de la première équipe du club en 2010, après les passages de Lucien Favre (2003-2007) et Bernard Challandes (2007-2010). Sans connaître la joie d’un titre national comme ses prédécesseurs romands. Son passage à Thoune (2013-2015) le couronnera «entraîneur suisse de l’année 2014» et le mènera à Bâle en 2015. Sur les bords du Rhin, Fischer remporte deux titres de champion et une Coupe. À la surprise générale, son contrat n’est pourtant pas renouvelé.

Vivre l'expérience Union Berlin

Après une pause d’un an, il accepte l’offre d’Union Berlin en juillet 2018, deuxième club de la capitale derrière le Hertha BSC. «Tout le monde était surpris qu’il rejoigne une équipe de 2e Bundesliga, mais pas moi», explique Frédéric Page. Le directeur sportif de Neuchâtel Xamax a passé par Union Berlin (2003-2004). Un club a la forte identité prolétaire dont le rôle social est reconnu dans le monde entier. Qui invite ses supporters pour une soirée de chants de Noël dans son stade chaque 23 décembre. Et dont les supporters n’hésitent pas à donner un coup de main pour rénover le stade lorsque le club connaît des soucis financiers. «En voyant l'atmosphère si spéciale autour du club, il a probablement voulu vivre l’expérience Union Berlin qui est indescriptible, rajoute le dirigeant xamaxien. C’était l’entraîneur idéal pour Union Berlin.»

Au terme de sa première saison à Berlin, Urs Fischer a réussi l’impensable. Mener le club berlinois en 1ère Bundesliga pour la première fois de son histoire. Faisant tomber au passage le VfB Stuttgart au terme des barrages (2-2 à Stuttgart, 0-0 à Berlin). «Lorsque son club a eu quelques difficultés au printemps passé, Urs Fischer est resté serein et n’a pas paniqué, analyse Mario Eggimann, l’ancien défenseur international lui aussi passé par Union Berlin de 2013 à 2015. Tactiquement, il a mis au point une équipe très solide qui lui a permis de se hisser en Bundesliga.»

Une revanche à prendre

Devenu co-entraîneur du TSV Darmsheim, Mario Eggimann est convaincu par le choix d’Urs Fischer dans ce club si particulier: «Il ne faut pas se sentir trop important là-bas et Urs Fischer l’a parfaitement compris. Il ne se met pas avant et il est très respectueux de l’environnement du club.» À Berlin, son sérieux au travail est reconnu. «Je le connais comme joueur du FCZ, il a un caractère et une personnalité qui collent bien à la manière de faire du club», estime Frédéric Page. Et son comportement en dehors du terrain est également salué. «C’est quelqu’un d’entier et tout le monde adhère à son message, qui est simple, clair et sans artifices. Il a les pieds sur terre», rajoute Mario Eggimann.

Le 31 octobre dernier, les deux clubs s'étaient affrontés à Dortmund au 2e tour de la Coupe d'Allemagne. Le BVB avait battu Union Berlin (3-2 après prolongations) grâce à un pénalty de Marco Reus à la 120e minute. Dix mois plus tard, Urs Fischer et Union Berlin ont une revanche à prendre.