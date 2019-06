Une rentrée des classes, c’est toujours un moment particulier. Surtout quand il y a un nouveau «pion», que chacun se plait à jauger, à observer… Ce lundi, c’est la classe du FC Sion qui a officiellement fait connaissance avec Stéphane Henchoz, dont les méthodes, basées d’abord sur le travail et l’engagement, doivent faire progresser un contingent déjà pléthorique. «J’arrive dans un club qui possède une autre envergure que Xamax, devait reconnaître le sauveur de la Maladière. A Neuchâtel, on avait une organisation qui ne ressemblait pas toujours à celle d’un club professionnel…»

Stéphane Henchoz (à g.) avec ses assistants Luca Ferro et Oscar Londono (à dr.) à leur arrivée.

Au moment des présentations, le nouveau coach a insisté sur l’impérieuse nécessité de travailler plus et mieux, ce qui va supposer un investissement différent de la part de chacun au sein du groupe. «Sans doute Sion, en raison de la valeur de son contingent, aurait-il dû mieux terminer qu’au 8e rang. Le potentiel existe, il faut mieux l’exploiter, ce qui implique de travailler plus et mieux.»

Le technicien fribourgeois en est le premier conscient: l’importance d’un départ réussi s’avérera primordiale. «Les points de l’été, ceux-là pris en juillet et en août, sont capitaux. Il nous faudra rapidement obtenir des résultats. Je sais où je veux aller.» Traduisez : ne pas revivre un exercice aussi décevant que celui qui vient de s’achever à Tourbillon, mais plutôt viser le haut du tableau, voire son sommet dans une version très optimiste.

Un buteur ivoirien à l’essai

Engagés avec leur équipe nationale respective voici encore dix jours, Uldrikis, Bamert, Toma et Lenjani ont été dispensés de reprise. Ils sont attendus d’ici la fin de la semaine en Valais. Pareil pour Song, absent pour des raisons familiales. Seul nouveau visage: la présence, sous forme d’essai, d’Oussou Konan (30 ans), qui a terminé co-meilleur buteur du championnat de Côte d’Ivoire la saison dernière sous les couleurs du FC San-Pédro (14 buts en 21 matches), club avec lequel il a aussi remporté la Coupe nationale. Konan a aussi fêté un titre de champion de Finlande en 2014 (avec HJK Helsinki).

Sur le coup de 16 heures, Henchoz a dirigé son premier entraînement avec le FC Sion. A ses côtés : Oscar Londono, son nouvel adjoint, ainsi que Luca Ferro, qui l’a suivi de Neuchâtel pour remplacer Marco Pascolo dans le rôle d’entraîneur des gardiens. Pour le successeur de MM. Zermatten et Bichard, c’est le coup d’envoi d’un nouveau défi avec des attentes nettement supérieures à tout ce qu’il avait vécu jusque-là. «Les exigences ne sont bien sûr pas les mêmes. A Xamax, on était tout content d’arriver 9e et d’être barragiste. Ici, si l’on devait terminer 9e, ça n’irait pas, et je serai parti avant…» Pas de doute là-dessus: Stéphane Henchoz sait où il a mis les pieds.

(nxp)