Chef des finances du Lancy FC et vice-président de la Première Ligue, Marco Di Palma est pour le moins surpris de voir son nom apparaître dans cette affaire. Il assure n'être à la source d'aucun conflit d'intérêts. «La décision de ce boycott est le fait de l'ASF. La Première Ligue s'est contentée d'appliquer les sanctions ordonnées. Pour ma part, je n'ai pas eu mon mot à dire dans cette histoire. Et d'ailleurs, cette nouvelle me désole. Tant pour tous les juniors concernés que pour les acteurs et les spectateurs du duel qui devait avoir lieu entre Lancy et Azzurri. J'aurai mille fois préféré que ce match puisse se disputer.»

Antonio D'Attoli, toutes les équipes de votre club ne pourront pas jouer ce week-end.

C'est n'importe quoi. J'ai eu une discussion avec un responsable de la Première Ligue hier matin. Il m'a parlé de cette facture. Il y en a deux, en fait. Une de 2000 francs pour l'ASF et une de 5000 francs pour la Première Ligue. Il m'a clairement fait comprendre que j'avais jusqu'à aujourd'hui midi pour les payer. Ce qui a été fait, j'en ai la preuve. Sauf que maintenant, j'apprends qu'on est pénalisés de trois points et qu'on va perdre notre prochain match par forfait!

Quelle suite allez-vous donner à cette affaire?

Je ne vais pas en rester là. Mes avocats sont sur le coup. Je conteste cette décision et je vais me battre! Surtout que le timing de cette annonce me paraît très tendancieux. Demain, on devait jouer contre Lancy, club dans lequel est impliqué un certain Marco Di Palma (lire encadré), également responsable au sein de la Première Ligue. Pourquoi ne pas avoir prononcer ce boycott plus tôt? Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Pas au regard de la situation actuelle de Lancy au championnat (ndlr: 12e, avec deux points d'avance sur la barre).

La sanction ne concerne pas uniquement votre première équipe.

C'est sûrement ce qui me rend le plus dingue dans cette histoire. Nos juniors n'ont rien demandé. Ils ne méritent pas de subir des dégâts collatéraux.

Ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'Azzurri fait face à des problèmes financiers ces temps-ci...

Vous savez combien j'ai investi dans ce club depuis sept ans qu'on milite en 1re ligue? 3,5 millions. Pour quels résultats? Finir à chaque fois 4e et manquer les finales. Alors il y a trois ans, on a réduit la voilure, de manière importante. Peut-être bien que des joueurs nous rejoignent encore en pensant qu'ils vont s'en mettre plein les poches, mais ils se font de faux espoirs. En fait, il ne devrait même pas y avoir de malentendus à ce sujet: à Azzurri, on ne distribue plus de salaires. Il y a des primes, des avantages pour les transports, notamment, mais c'est tout. Après, avec tout ce que les gens disent sur moi...

Comment ça?

Disons que ça en arrangerait beaucoup que je laisse ma place, je le sais. Tellement de monde lance des rumeurs sur moi pour tenter d'avoir ma peau. J'ai convoqué l'ensemble du club lundi soir pour une assemblée extraordinaire. Et je prendrai ma décision, de continuer ou non, à ce moment-là.

Vous êtes vraiment prêt à laisser ce club derrière vous?

Azzurri, c'est tout pour moi. Ma fille y joue. Mon fils y joue. J'aime ce club, sincèrement. Et je suis absolument convaincu que, si je reste, l'équipe réussira à sauver sa peau en 1re ligue (ndlr: avec le retrait des trois points, elle pointe au dernier rang, à six longueurs de la barre). Maintenant, si un repreneur légitime se présente, alors mon départ est parfaitement envisageable.