Moukoko fait vibrer les comptes Twitter spécialisés depuis des lustres. Mais mercredi après-midi, il a éclaté aux yeux de tous ou presque en devenant, à 14 ans et 337 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à marquer dans un match de Youth League, la Champions League des moins de 19 ans. A la 8e minute de la rencontre entre le Borussia Dortmund et l’Inter Milan, l’Allemand a fait vibrer les filets italiens et devancé le Lyonnais Rayan Cherki, qui détenait cette marque de référence depuis 2018 et une réussite inscrite à 15 ans et 33 jours.

S’il s’agissait-là de son premier but en Youth League, le jeune homme a fait déjà très, très fort auparavant dans le championnat germanique des moins de 19 ans, là où il a été largement surclassé cette saison. Dans le groupe Ouest de la Bundesliga U19, Moukoko a marqué 15 fois et offert 3 passes décisives en 701 minutes de jeu et 8 apparitions. L’année dernière, en M17, à 13 ans donc, il avait scoré 50 fois et distillé 10 assists en 28 matches. Oui, incroyable!

Même si j'ai encore quelques doutes sur Youssoufa Moukoko (2004), regarder ses lignes de stats donne un peu le tournis. Très impressionnant. Je vais essayer de vous faire la compilation de son match d'hier en #YouthLeague, sauf si quelqu'un la fait d'ici là (@Pad_foot6 ?). pic.twitter.com/ld2WI8OeRf — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) October 24, 2019

En septembre dernier, le prodige avait doublé la future – et même presque actuelle… – star barcelonaise Ansu Fati, en devenant le plus jeune joueur à évoluer en Youth League. Un tel talent, forcément, ça attire la convoitise, même si le Cameroun ne se fait sans doute pas trop d’illusions, quant à sa capacité à attirer le «gamin» d’un mètre 72. Moukoko évolue déjà avec les M16 allemands (4 sélections et 3 buts) et devra attendre le 20 novembre 2020 pour faire ses éventuels débuts chez les professionnels sous la houlette de Lucien Favre. En Bundesliga, le règlement interdit, en effet, d’être lancé dans le grand bain avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans.

Forcément rare dans les médias car protégé alors qu’il est à peine adolescent, le natif de Yaoundé n’en reste pas moins très ambitieux. «Pour être honnête, mon objectif est de devenir un footballeur professionnel avec Dortmund, de gagner la Ligue des champions avec le Borussia et de remporter le Ballon d'Or, avait-il dit lors d’une rare interview, donné au Bild l’année dernière. J’ai déjà fait un sacré pas lorsque j’ai débarqué ici en provenance de St-Pauli (ndlr: à l’été 2016)!» Vu son talent et son gabarit, tous ses pas sont ceux d’un (futur) géant…