Le résultat du match aller des barrages entre Xamax et Aarau (0-4) sera-t-il validé? «Un protêt concernant l’expulsion de Raphaël Nuzzolo a été déposé et confirmé», commente Sébastien Egger, chef de la communication du club rouge et noir. L’arbitre estime en effet que l’avant-centre neuchâtelois a craché dans sa direction à la 53e, ce que contestent vivement le joueur et tout le club xamaxien. Christian Binggeli, président du club, a lui refusé de s’exprimer, fidèle à son «silenzio stampa» personnel qu’il s’est imposé jusqu’à dimanche 18h.

Nouveau coup dur pour Neuchâtel Xamax! Raphaël Nuzzolo prend rouge à la 52e minute. Le club neuchâtelois devrait déposer protêt contre cette décision.

En attendant c'est 4 à 0 en faveur du FC Aarau à la Maladière dans ce match aller des barrages. #TeleclubSportsRomandie #XAMAAR pic.twitter.com/hj9a0H9Zsw — Teleclub Sports Romandie (@TeleclubSports) 30 mai 2019

Le protêt a-t-il une chance d’aboutir et le match peut-il être rejoué? En théorie, oui. Mais en théorie seulement. Le match aller pourrait même avoir lieu après le match retour, si l’on ose s’exprimer ainsi. L’ASF vient de faire rejouer un match de 1re ligue entre Martigny et Vevey pour une faute technique, preuve que le scénario n’est pas complètement inenvisageable.

Nuzzolo pourrait jouer dimanche

Mais dans le cas précis, il s’agirait plutôt d’une erreur d’interprétation de M. Klossner, une situation qui ne donnerait en aucun cas lieu à l’annulation d’un résultat. Si les images venaient confirmer à 100% que Raphaël Nuzzolo n’a pas craché dans la direction de l’arbitre, la suspension de l'avant-centre pourrait cependant être annulée. Il y a ainsi une chance que l’avant-centre soit sur le terrain dimanche au Brügglifeld. Par contre, les probabilités de voir le match rejoué semblent très peu élevées, pour ne pas dire nulles, d’autant qu’il n’est pas encore sûr à 100% que le protêt ait été déposé dans les formes.

Affaire à suivre cependant, car vu que le protêt a été confirmé, la SFL va devoir se prononcer. Le plus rapidement possible pour évacuer toute forme de doute. Mais il n'en existe dans les faits pas beaucoup concernant le résultat du match.

(nxp)