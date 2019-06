C'est «L'Équipe» qui l'annonce: le Paris St-Germain serait prêt à laisser partir Neymar cet été «en cas d'offre XXL». Le retour de Leonardo en tant que directeur sportif - il a été officialisé vendredi - montre bien que le club parisien veut changer d'approche après la nouvelle désillusion connue en Ligue des champions cette saison.

«Je ne veux plus de comportements de stars.»

Et en coulisses, les grandes manœuvres ont débuté. La plus impactante d'entre elles: l'éventuel départ de Neymar. Il faut dire que l'attaquant brésilien vit des jours compliqués depuis le début de l'année: rechute de sa blessure au pied droit en janvier, gifle à un spectateur en avril après la finale de Coupe de France perdue face à Rennes, prises de bec en interne avec certains partenaires, départ anticipé vers le Brésil en mai contre l'avis de son coach, récents soupçons de viol et enfin nouvelle blessure à la cheville droite: la liste des malheurs de Neymar est longue. Et il semblerait que ces tuiles à répétition aient fini par lasser les décideurs du Parc des Princes - un avis partagé avant les accusations de viol, celles-ci n'ayant heureusement rien arrangé.

«France Football» publiera ce mardi une longue interview du président parisien Nasser al-Khelaïfi. Et à la lecture de certains extraits, on a de la peine à imaginer le dirigeant quatarien ne pas penser à Neymar lorsqu'il affirme: «Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. (...) Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao! Je ne veux plus avoir de comportements de stars.»

Quel club peut-il s'offrir Neymar?

Reste à trouver quel club pourrait s'offrir Neymar. Car le PSG ne va évidemment pas brader son joueur: si l'on considère l'inflation du marché et la force médiatique sportive et extra-sportive du joueur brésilien, le PSG ne va pas lâcher le footballeur le plus cher du monde au-dessous des 222 millions d'euros qu'il a sortis en 2017.

Les regards se tournent vers le Real Madrid, mais le club merengue ne semble pas en position de force dans ce dossier - et Zinedine Zidane vise plutôt Kylian Mbappé. Alors le FC Barcelone, dont Neymar a porté le maillot de 2013 à 2017? Il y a gardé des attaches et des soutiens, à commencer par celui de Lionel Messi.

Et il semblerait que le célèbre agent Pini Zahavi, proche de la famille de Neymar et grand artisan de son transfert au PSG il y a deux ans, ait entamé des manœuvres concrètes pour organiser un retour du joueur en Espagne.

L'opération «Transfert de Neymar» est donc en marche. De plus, il apparaît que le joueur brésilien lui-même songe à changer d'air: ces dernières semaines, Neymar a avoué à plusieurs proches qu'il avait de plus en plus de mal à supporter sa situation à Paris. Il aurait même ajouté qu'il lui semblait difficile d'envisager de rester au PSG... (nxp)