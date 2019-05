Barragiste officiel de Super League depuis mercredi soir, NE Xamax terminera son championnat samedi à Bâle dans un match de remplissage devenu totalement sans enjeu, avant d’aborder deux matches de Coupe (contre Aarau ou Lausanne) qui détermineront son avenir. Stéphane Henchoz a bien conscience que le rendez-vous du Parc Saint-Jacques n’est d’aucune véritable utilité. «Le match important n’est pas celui-là. Le résultat lui-même est presque anecdotique…»

Aussi le coach de la Maladière profitera-t-il de l’occasion pour faire considérablement tourner son effectif. «Les joueurs qui seront alignés ont soit moins joué soit pas du tout joué cette saison. Pour eux, ce sera l’occasion de se montrer…»

Pas de fondue de la réconciliation

Alors que Doudin et Sejmenovic sont suspendus et Djuric blessé (il souffre des adducteurs), Henchoz doit aussi compter avec la très délicate gestion des cartons jaunes. Le gardien Walthert, Pululu, Ramizi et Xhemajli sont ainsi tous sous la menace d’une suspension pour la manche aller des barrages en cas de nouvel avertissement. Fort logiquement, Henchoz ne courra donc pas le risque de les aligner à Bâle, de même que Marcis Oss, également ménagé. Le défenseur letton, qui compte déjà deux jaunes, est sous la menace d’être suspendu pour le 2 juin, lors du retour.

Pour Xamax, tout va donc se jouer en huit jours. «On arrive à cerner les problèmes des uns et des autres dans le vestiaire… Sportivement, on est là où l’on espérait être il y a deux mois. Seul compte notre mission, à savoir le maintien du club. Le reste, on le laisse de côté», explique Stéphane Henchoz au moment de mettre en place son plan de bataille. Pas question dès lors d’une séance de «rabibochage» avec Christian Binggeli – la fondue de la réconciliation avec son président attendra...

Aller au Brügglifeld ou à la Pontaise?

Au moment de préparer les barrages avant ses bagages (le technicien sera remplacé quoi qu'il arrive par Joël Magnin), Henchoz n’avoue aucune préférence quant à l’identité du futur adversaire de Xamax. «Très franchement, je n’ai aucune préférence. On prendra ce qui vient», concède notre interlocuteur qui ne sait pas encore où il se rendra dimanche.

Prendra-t-il le chemin du Brügglifeld pour y observer Aarau (qui reçoit Rapperswil) comme la logique mathématique le voudrait ou choisira-t-il de se rendre à la Pontaise en misant sur un retournement de situation que tous les fans du Lausanne-Sport appellent de leur vœux? «Je ne sais pas encore, j’hésite toujours… Aarau possède un petit avantage mais celui-ci peut vite être perdu…»

Allez, une petite piécette que l'on retrouvera le bientôt ex-entraîneur de Xamax dimanche du côté des Plaines-du-Loup. Histoire peut-être de conjurer le sort aussi, allez savoir.

