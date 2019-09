Joueurs et staff du FC Lugano ont dû vivre un retour en car depuis la Praille assez dépaysant, dans ce canton de Genève plongé dans le noir. L'ensemble des communes genevoises avaient en effet décidé de profiter de la soirée du 26 septembre pour éteindre leur éclairage public. Un projet qui a visiblement fait son chemin jusqu'au Servette FC. Disons-le ainsi, la prestation des Servettiens hier soir n'était pas indigeste, mais elle était loin d'être flamboyante non plus. Ce qui collait parfaitement au thème de la soirée.

En fait, le SFC s'est montré plutôt solide défensivement, Lugano ayant majoritairement été contraint de passer par des balles arrêtées pour créer le danger. Mais, malgré un dispositif à deux attaquants de pointe fraîchement inauguré pour l'occasion, les Genevois ont eu toutes les peines du monde à se retrouver en bonne position devant la cage de Noam Baumann.

Cela signifie-t-il qu'ils font face à un problème de qualité au niveau leurs buteurs (une seule réussite inscrite lors des trois derniers matches)? On a assez apprécié la réponse d'Alain Geiger à cette interrogation: «On ne parvient surtout pas à se créer de situations dangereuses. On manque d'animation offensive, de mouvement. Ça ne concerne pas uniquement nos attaquants. Alors oui, on peut toujours marquer sur une balle arrêtée ou sur un coup de tête d'un défenseur (ndlr: Steve Rouiller a justement trouvé la latte dans cette situation en début de seconde mi-temps). Mais sur le long terme, ce n'est pas suffisant.»

Frick, la grosse satisfaction

L'effet de surprise du néo-promu, c'est maintenant une certitude, s'est estompé. NE Xamax l'avait connu (pas longtemps) la saison dernière, le Lausanne-Sport également deux ans plus tôt et l'arrivée en fanfare du Servette en Super League a comme souvent été accompagnée d'un certain succès (huit points en cinq rencontres). Puis il y a eu ce coup d'arrêt contre Neuchâtel, cette élimination en Coupe contre GC et cette défaite assez nette face à Saint-Gall. Cette fois, le SFC est bel et bien de retour sur terre.

Reste qu'Alain Geiger n'a pas attendu qu'on l'écrive pour chercher des solutions. Le technicien valaisan a, on l'a dit, tenté la carte d'une attaque à deux au sein d'un inhabituel 4-1-3-2, ce qu'il n'avait pas encore fait cette saison. Le résultat n'a pas été convaincant, mais tirer trop de conclusions sur un seul match serait une erreur. Ce changement de dispositif a d'ailleurs propulsé le demi défensif Gaël Ondoua sur la gauche du milieu de terrain genevois. Là encore, pas une franche réussite au vu du rendu final: un côté gauche désert en phase offensive et un jeu systématiquement porté vers la droite.

Jérémy Frick a excellé dans tous les domaines, notamment à la claquette. Image: Eric Lafargue.

La seule vraie grosse satisfaction de la soirée est à mettre au crédit de Jérémy Frick. Claquette, détente latérale, face-à-face: le gardien grenat a excellé dans tous les domaines. Et lorsqu'il s'est retrouvé un peu trop seul face aux attaquants tessinois, il les a gênés juste ce qu'il fallait, il a pris de la place devant sa cage. L'homme avait souri en fin de saison dernière lorsqu'il était question de savoir si, oui ou non, il aurait les qualités pour s'imposer en Super League. Lui n'en a jamais douté. Aujourd'hui, il est en train de prouver qu'il ne s'était pas trompé.

Celestini: LS, Lugano, même combat...

Un mot pour finir sur Fabio Celestini et son FC Lugano? On ne nous ôtera pas l'idée que le parcours du club tessinois depuis que le Vaudois est assis sur le banc ressemble singulièrement à celui qu'il avait connu au Lausanne-Sport. À la Pontaise comme au Cornaredo, la première année avait tout de l'idylle avec, respectivement, cette ascension en Super League et cette qualification pour l'Europa League. C'est ensuite que, progressivement, les choses se gâtent.

Au LS, le technicien avait fini par perdre ses joueurs. Un point de non retour dont il semble encore assez éloigné à Lugano, au regard de la prestation tout à fait correcte de ses hommes à la Praille. Et ce malgré la situation délicate dans laquelle l'équipe est engluée (huit matches, six points). Quoi qu'il en soit, en arrachant un petit match nul et en laissant son adversaire la tête sous l'eau, Servette a sans doute obtenu plus qu'un point.

Florian Vaney, Genève

Servette - Lugano 0-0

Stade de Genève, 4212 spectateurs.

Arbitre: M. Hänni.

Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso, Gonçalves; Cespedes (80e Souici); Stevanovic, Wüthrich (62e Imeri), Ondoua; Kyei (60e Kone), Schalk.

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Kecskes; Sabbatini; Lavanchy, Custodio (72e Lovric), Vecsei, Obexer (52e Aratore); Holender, Carlinhos (37e Dalmonte).

Avertissement: 28e Wüthrich (jeu dur).

Notes: Servette sans Cognat, Sauthier, Iapichino, Busset ni Lang (blessés).