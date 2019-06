Président de l'AC Milan, Paolo Scaroni a annoncé ce lundi que le mythique stade San Siro allait être démoli. Le dirigeant lombard s'est exprimé dans le cadre de la candidature de Milan-Cortina en vue des Jeux olympiques 2026. «Nous allons réaliser un nouveau San Siro proche de l’ancien, dans la même aire de construction», a-t-il expliqué.

Second club résident de l'historique enceinte, l'Inter a confirmé l'information par l'intermédiaire de son administrateur délégué, Alessandro Antonello. Le stade Giuseppe-Meazza (de son véritable nom) avait été inauguré en 1926. Il a accueilli plusieurs événements d'envergure, dont la Coupe du monde (1934 et 1990), l'Euro (1980) et des finales européennes, la dernière en 2016 avec la victoire du Real face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions (5-3 aux tirs au but). Avec une capacité de 80 000 spectateurs, il est actuellement le plus grand d'Italie.

Aucun détail n'a été donné quant au calendrier des travaux. (nxp)