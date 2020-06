Pas peur du vide: de retour dans un Camp Nou fermé au public, le FC Barcelone a repris provisoirement cinq points d'avance sur le rival Real Madrid en dominant la lanterne rouge Leganes (2-0) mardi pour la 29e journée de Liga.

Une pépite et un génie dans un écrin vide: avec deux buts du jeune espoir de 17 ans Ansu Fati (42e) et du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi sur penalty (66e), le Barça a réussi à oublier le pesant silence du Camp Nou et a de nouveau mis la pression sur les épaules de Zinédine Zidane et du Real en tête du classement.

The irrepressible Messi at his imperious best. Converts the penalty too. pic.twitter.com/YORGJSbMbq — Gary Lineker (@GaryLineker) June 16, 2020

Carton rouge direct

Les catalans ont eu du mal à se lancer, alors que le plus grand stade d'Europe et ses 99'354 places étaient fermées au public en raison du protocole sanitaire post-pandémie... ce qui a permis à l'arbitre de distinguer clairement le mécontentement de l'entraîneur de Leganes Javier Aguirre, et de lui adresser un carton rouge direct dans le temps additionnel (95e).

Le trio d'attaque Leo Messi - Antoine Griezmann - Luis Suarez a été réuni à nouveau pendant une grosse demi-heure en fin de match. Seul l'Argentin a marqué.

AFP