Après avoir mené et raté un penalty, Leicester a chuté chez Burnley (2-1) qui avait perdu ses quatre derniers matches de championnat, dimanche, lors de la 23e journée de Premier League.

Les Foxes peuvent se mordre les doigts de ce résultat: avec le nul de Manchester City contre Crystal Palace (2-2) et la défaite de Chelsea dans le temps additionnel à Newcastle, samedi, ajouté au déplacement de Manchester United dans la soirée à Liverpool, ils avaient un boulevard pour faire une excellente opération dans la course à la Ligue des champions.

Troisième avec 45 points, le champion d'Angleterre 2016 reste à 2 longueurs des Citizens et conserve tout de même un matelas provisoire mais confortable de 11 points sur United (5e).

Ce match a résumé toutes les difficultés des hommes de Brendan Rodgers depuis quelques semaines.

Vardy manque un penalty

Peu d'actions tranchantes, un Jamie Vardy qui ne marque plus - à l'image de ce pénalty tiré sans grande conviction et repoussé par Nick Pope à 1-1 (69e) - et une défense qui, si elle reste la deuxième d'Angleterre derrière celle de Liverpool, n'est plus aussi impériale que lors de la phase aller.

Les deux buts des Clarets - par Chris Wood qui a profité d'un surnombre sur un corner (1-1, 56e) et par Ashley Westwood d'une frappe puissante après un centre mal dégagé (2-2, 79e) - ont semblé évitables.

Leicester avait pourtant pris les devants sur une belle percée solitaire de Harvey Barnes, après une récupération de balle sur la ligne médiane (0-1, 33e).

Mais faute d'avoir su vraiment prendre la maîtrise du match, il a laissé revenir une équipe qui joue sa survie. Burnley est 14e avec 27 points, soit 5 d'avance sur la zone rouge.