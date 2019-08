En novembre dernier, Léo Lacroix (27 ans) appartenait encore au cadre de l'équipe de Suisse - il était sur le banc lors du succès historique de la Nati contre la Belgique à Lucerne (5-2). Un peu plus de huit mois plus tard, il est sans club - ou presque.

Son prêt d'un an à Hambourg ne s'étant pas transformé en transfert, il a été «obligé» de revenir à Saint-Étienne, puisqu'il est sous contrat avec les Verts jusqu'en juin 2020. Et comme le nouvel entraîneur stéphanois Ghislain Printant ne compte pas sur lui, il a effectué sa préparation d'été avec l'équipe réserve, qui évolue en CFA.

Lorsqu'on a pris contact avec Lacroix, on pensait trouver au bout du (sans) fil un joueur inquiet, voire même abattu. Mais rien de tout cela: à quelques jours de la fin du mercato - lundi 2 septembre pour la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Espagne -, Léo Lacroix se dit «très serein». Jugez plutôt.

Léo, comment allez-vous?

Très bien! J'ai effectué une très bonne préparation avec l'équipe de CFA de Saint-Étienne, je suis très serein.

Pourtant, on se dit que votre situation ne doit pas être très confortable...

Mais si! Ma situation, c'est que je suis revenu à Saint-Étienne, avec qui je suis sous contrat. Je n'avais pas d'autre choix, puisque mon prêt au SV Hambourg, où je me sentais très bien, n'a pas été prolongé. Ma valeur de rachat (ndlr: fixée à 2 millions d'euros par l'ASSE) était trop importante pour les nouveaux dirigeants du HSV. Mais c'est comme ça, c'est le foot. J'ai eu des offres, j'en ai eu beaucoup, même. De Turquie, de Bulgarie, d'Israël, de France, d'Italie, du Portugal... Mais ces propositions ne m'ont pas emballé. Tous les représentants des clubs me disaient que j'étais très important à leurs yeux, mais je ne me voyais pas signer juste pour leur faire plaisir.

Au risque de vous trouver sans club pro?

C'est un risque, c'est vrai. Mais partir pour un club turc de seconde zone, dont vous n'êtes pas certain qu'il pourra vous payer chaque mois, c'est aussi un risque. Alors je préfère mon statut, ce d'autant plus que j'ai une femme et deux enfants, qui sont pour l'instant restés en Valais. Avec les dirigeants stéphanois, tout est en ordre. Si je ne trouve rien, je resterai à Saint-Étienne. Mon club aura l'obligation de me réintégrer dans son groupe pro, comme l'exige l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels).

Avec la probabilité de vous entraîner toute la semaine sans jamais être convoqué le week-end...

C'est vrai, même si on ne sait jamais: il peut y avoir un ou deux blessés, tu te retrouves sur le terrain, tout se passe bien et la machine est réenclenchée. Mais je suis prêt à disputer le championnat de CFA s'il le faut - l'équipe réserve compte beaucoup sur moi, d'ailleurs. Ce ne serait pas un souci pour moi. Je vous le répète, je suis serein. Et puis, en cinq jours, il peut se passer beaucoup de choses. Lorsque je suis passé de Sion à Saint-Étienne, le transfert s'était fait le dernier jour, à quelques heures de la fin du mercato. Donc je sais que tout peut aller très vite. Et je reste optimiste.

Envisageriez-vous un retour en Suisse?

Pourquoi pas? Je ne ferme aucune porte. J'ai gardé de bons souvenirs de mon prêt de six mois à Bâle (ndlr: au printemps 2018), même si on avait perdu le titre. Après, j'ai passé une très belle année à Hambourg. Un club super, une ville magnifique, ma famille et moi nous y sentions bien et nous y serions volontiers restés. J'ai eu une offre de Holstein Kiel (2e Bundesliga, à une centaine de kilomètres au nord de Hambourg). Mais cela ne m'intéressait pas trop. Je n'avais pas envie d'aller n'importe où, encore une fois.

Il y a quelques mois, vous étiez encore sélectionné en équipe de Suisse par Vladimir Petkovic. Et là, vous n'êtes même pas sûr d'évoluer dans une équipe de première division. Cela ne vous inquiète pas?

Cela démontre simplement ce que l'on sait: tout va très vite dans le monde du foot, dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai absolument aucun regret. L'important, c'est de garder la confiance. Si cela ne va pas quelque part, il faut simplement se dire qu'il y a bien dans le monde un autre endroit où ça ira.