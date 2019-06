L'international belge Thomas Meunier y est allé de son petit tweet moqueur sur les réseaux sociaux après la défaite 1-2 des Françaises en quarts de finale face aux Américaines vendredi soir à la Coupe du monde féminine.

???????????? — Thomas Meunier (@ThomMills) June 29, 2019

C'est de bonne guerre, après tout. N'oublions pas que les Belges, éliminés par l'équipe de Didier Deschamp l'an dernier à la Coupe du monde en Russie au stade des demi-finales, avaient eux-aussi eu à endurer une quantité de commentaires et moqueries de la part de leurs voisins français.

Les excuses un peu faciles brandies par quelques joueuses françaises ainsi que la coach Corinne Diacre quelques instants après la sortie de piste des Bleues ont visiblement fait ricaner l'international belge Thomas Meunier.

«Les Américaines n’ont rien montré», a dit Wendie Renard. La sélectionneuse Corinne Diacre, de son côté, a avancé que «si on ne prend pas ce premier but, c’est un autre match». Eugénie Le Sommer a quant à elle pointé les arbitres du doigt en faisant allusion à une éventuelle faute de main dans la surface non sifflée contre les Américaines: «Je n’ai pas encore revu les images et je ne veux pas me cacher derrière ça, mais en 2015, on a déjà été éliminées sur une erreur d’arbitrage, et ça semble encore être le cas.»

Amertume? Frustration? Sans doute un peu des deux après la douloureuse défaite de la génération dorée des filles françaises, qui n'a toujours pas gagné de titre majeur avec l'équipe de France.

Malgré les larmes de l'élimination, la forte mobilisation populaire autour des Bleues reste un grand motif de satisfaction pour le football féminin hexagonal. Un pic de 13, 4 millions de téléspectateurs a d'ailleurs été enregistré vendredi sur TF1 lors du quart contre les Américaines. Un carton!

