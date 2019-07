Le corps de Florijana Ismaili (24 ans), qui avait disparu samedi après-midi après avoir plongé depuis un bateau qu'elle avait loué avec une amie sur le lac de Côme, à une centaine de mètres de la rive de Musso, a été retrouvé mardi par des plongeurs des pompiers et l’aide d’un robot à une profondeur de 204 mètres.

Le robot, piloté depuis la surface, a ensuite remonté le corps de l’internationale suisse de Young Boys jusqu'à une profondeur de 20 mètres. Là, des plongeurs l'ont récupéré, selon l'Agence de presse italienne ansa.

C’est non loin de l’endroit de la disparition que les recherches ont abouti, dans un endroit du lac particulièrement profond.

En fin d'après-midi, le corps a été transporté à l'hôpital à Côme, où il doit subir une autopsie exigée par le procureur de la région.

De nombreux messages d'hommages et de soutien à la famille ont été publié sur les réseaux sociaux.

(nxp)