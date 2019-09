L’Observatoire du football CIES a analysé les longueurs de passes moyennes de toutes les équipes qualifiées pour la Ligue des champions qui débute mardi soir. Aux trois premières places des clubs réalisant les passes les plus courtes, on retrouve trois champions nationaux: l’Ajax Amsterdam (15,96 mètres en moyenne), le Paris Saint-Germain (16,17) et le FC Barcelone (16,56).

À l’exception de Liverpool (19,82, +24% par rapport à Ajax) et Atlético Madrid (19,05), tous les récents finalistes ou demi-finalistes de la reine des compétitions européennes font partie des clubs réalisant des passes d’une longueur moyenne inférieure à 18 mètres.

Ces chiffres s’expliquent assez logiquement: les équipes exerçant le plus souvent une forte emprise sur les rencontres ont régulièrement tendance à redoubler les passes, alors que les formations qui préfèrent jouer le contre auront plus tendance à verticaliser le jeu en ayant recourt aux longs ballons.

Ainsi, le Borussia Dortmund (16,58), la Juventus (17,35), Manchester City (17,39) ou encore le Bayern Munich (17,74) figurent eux aussi aux avants postes du classement des équipes proposant les passes les plus courtes.