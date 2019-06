La Jamaïque ne pointe qu’en 53e position du classement mondial et est d’ailleurs la nation la moins bien cotée parmi les 24 équipes engagées à la Coupe du monde féminine en France.

La présence des «Reggae Girls» tient presque du miracle : il y a cinq ans, l’équipe des dames était en ruine, sans aucun moyen financier pour relancer un programme en perdition depuis des années. Symbole de l’inégalité entre les femmes et les hommes, l’argent à disposition de la fédération jamaïcaine était investi presque exclusivement en faveur du programme de la sélection masculine.

Cedella est arrivée

C’est à ce moment qu’est intervenue Cedella Marley, qui n’est autre que la fille de l’icône du reggae, Bob Marley, lui-même un fan absolu de football jusqu’à son décès en 1981. La fille de Bob et Rita Marley, une philanthrope âgée de 51 ans et CEO de Tuff Gong, la maison de disques de Bob Marley, prit alors les choses en mains en 2014 et s’engagea en tant que parraine, ambassadrice et mécène de la sélection féminine jamaïcaine.

En cinq années seulement, la sélection nationale des dames a réussi à grimper les échelons, allant jusqu’à se qualifier de manière inespérée pour la Coupe du monde 2019, une «première» à ce niveau pour une sélection caribéenne.

Vendredi contre l'Italie

Sur les pelouses françaises, les «Reggae Girls» se sont inclinées de manière honorable contre le Brésil en ouverture du tournoi (0-3). Elles disputeront leur deuxième match de la compétition vendredi à Reims contre l’Italie sur le coup de 18 heures. (nxp)