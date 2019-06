L’équipe de Suisse pourra compter sur le soutien de 3500 supporters ce mercredi soir à Porto pour défier le Portugal chez lui, dans son stade du Dragon. Parmi eux, de nombreux Romands bien sûr, dont quatre supporters et représentants du FC Venoge, croisés dans l’après-midi au bord du Douro.

L’atmosphère était à la fête, les milliers de fans anglais se préparant pour leur demi-finale de jeudi à Guimaraes étant également présents… et bien présents. Tout ce petit monde s’est côtoyé sans aucun souci, les chants se multipliant au même rythme que les tournées de bière. La fringante Virginie ne regrette en tout cas pas le déplacement, elle qui est arrivée mardi déjà avec ses compagnons de voyage. Et tout le monde en est persuadé du côté de Daillens et de Penthalaz: la Suisse va s’imposer mercredi, aussi sans doute pour rendre hommage à la belle saison du FC Venoge. (nxp)