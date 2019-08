C’est un appel du pied d’un vieux grognard de 35 ans. Stephan Lichtsteiner, qui retrouve du temps de jeu cette saison à Augsbourg après le fiasco de son année à Arsenal, pense tout haut à l’équipe de Suisse. En juin, au moment du Final Four de la Ligue des Nations, Vladimir Petkovic n’avait logiquement pas retenu le capitaine de la sélection suisse. Mais aujourd’hui, alors que le sélectionneur s’apprête à donner sa liste vendredi en vu de l’Irlande-Suisse et du Suisse-Gibraltar de la semaine prochaine, deux rencontres qualificatives pour l’Euro 2020, le latéral lucernois s’estime à nouveau éligible. Raisonnable?

«Je veux être en Irlande, je suis à disposition», a déjà lancé Lichtsteiner. À Augsbourg, il a été titularisé dès le premier match de Bundesliga (1-1 contre Union Berlin), il a le soutien de son compatriote d’entraîneur, Martin Schmidt. Est-ce suffisant pour revendiquer une place en sélection suisse après son année noire à Londres et une préparation estivale effectuée tout seul avant son transfert d’août en Allemagne?

C’est toute la question. Dans la colonne des points négatifs, il y a bien des éléments. Son âge d’abord, qui pèse sur ses jambes. À 35 ans et demi, le brave Lichtsteiner est loin de ses belles années, quand il animait le flanc droit de la Juventus. En 2013, sa valeur marchande était encore estimée à 18,5 millions de francs. Aujourd’hui, elle est tombée à 1,6 million. Ses performances avec Arsenal ensuite: en Premier League, il n’aura été titulaire que 10 fois, sans jamais être convaincant, relégué sur le banc à 12 reprises, tout bonnement pas convoqué 11 fois. Il aura même été la tête de Turc des supporters qui le plaçait dans les pires transferts de l’histoire des Gunners. Enfin, ce n’est pas comme si Lichtsteiner avait toujours été un joueur incontournable de la sélection helvétique et c’est bien là le paradoxe: même dans ses meilleures années turinoises, on attendait plus avec la Suisse de celui avait alors l’un des plus beaux pedigrees des internationaux.

Il incarne le passé

Mais ce coup de pression sur Petkovic relève aussi d’une politique maligne. Après tout, le nouveau joueur d’Augsbourg est toujours le capitaine officiel de l’équipe nationale. Et il peut faire valoir une place de titulaire enfin retrouvée. C’est mieux, pour l’instant seulement, que ses concurrents directs au poste de latéral droit: Mbabu n’est pour l’heure que remplaçant à Wolfsburg. Lichtsteiner, capitaine pour la paix des braves depuis le printemps 2016 et l’éviction d’Inler, sait choisir ses moments pour avancer ses pions. Reste à savoir ci cela suffira.

Au sortir d’une non-saison à Arsenal, il faut bien dire ce qui est: Stephan Lichtsteiner incarne le passé de la sélection suisse. Il faut lui dire un grand merci pour son engagement sous le maillot national, mais il faut aussi savoir tourner la page. Intelligemment, comme Gelson Fernandes, sans faire de vagues comme Djourou ou Dzemaili. Ou alors à la manière de Behrami, dans la douleur, sans accepter que la Suisse doit se rajeunir.

Vladimir Petkovic donnera sa liste vendredi. Ce n’est pas parce que Lichtsteiner se déclare partant qu’il doit être du voyage de Dublin. Mbabu est compétitif, même s’il attend encore d’en faire la démonstration. Lang aussi. Le reste appartient au passé et Lichtsteiner en fait désormais partie.