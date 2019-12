Teleclub continuera de pouvoir diffuser les rencontres de Ligue des champions. Dans un communiqué, Bluewin annonce en effet que «Teleclub, respectivement sa société mère CT Cinetrade AG, a obtenu les droits pour diffuser l’UEFA Champions League à partir de la saison 2021/2022».

Il ajoute que «le plus grand diffuseur sportif de Suisse continuera donc de proposer la plus importante compétition européenne de football des clubs au cours de la prochaine période de droits (jusqu'en 2024)».

«Il en va de même pour l'UEFA Europa League et la nouvelle UEFA Europa Conference League, poursuit le communiqué. Les matches seront accompagnés d'une large couverture télévisée, mais également traités en ligne via Bluewin.ch et vous trouverez des contenus supplémentaires sur la Swisscom TV Box.»

«L'acquisition d’une nouvelle période des droits est une belle confirmation des prestations accomplies jusqu’à ce jour en matière de couverture de football. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à montrer à nos téléspectateurs les matches des meilleures compétitions européennes de clubs», a déclaré Wolfgang Elsässer, CEO de CT Cinetrade AG et Teleclub AG.

Lorenzi (RTS): «Pas de commentaire»

La SSR pourra-t-elle continuer à diffuser un match en direct tous les mercredis soirs et des résumés des soirées de Ligue des champions sur son site? Nous avons appelé Massimo Lorenzi, rédacteur en chef de RTS Sport pour avoir une réponse. Mais celle ci-fut aussi nette que brève: «À ce stade, je n'ai aucun commentaire à apporter.» Dont acte.