La surprise de la soirée en France est venue d'Epinal, qui a réveillé la magie de la Coupe en éliminant Lille 2-1, une équipe qui disputait il y a encore quelques semaines la Ligue des champions.

L'entraîneur lillois Christophe Galtier a aligné quasiment son équipe type, et Lille a marqué d'entrée grâce à Loïc Rémy (8e). Mais Epinal n'a pas abdiqué et son courage a été récompensé en seconde période par un doublé de Jean-Philippe Krasso (54e, 61e) devant Mike Maignan, le gardien international français.

DOUBLE DE KRASSO ! EPINAL PREND L'AVANTAGE ! #SASLOSC pic.twitter.com/7sEQPiXHdG — Le Football en VOD II (@le_vod) January 29, 2020

Les amateurs d'Epinal et ceux de Belfort (tous deux en 4e division), tombeurs de Montpellier mardi aux tirs au but, feront donc office d'intrus en quarts de finale parmi les écuries de Ligue 1 que sont Paris, Rennes, Saint-Étienne, Dijon ou Marseille, qui s'est imposé mercredi 3-1 contre Strasbourg grâce à des buts de Sarr, Payet et Kamara.

Le Paris SG, lui, n'est pas tombé dans le piège et s'est imposé sans se faire peur à Pau (2-0), club de 3e division.

Sans Neymar au repos, avec Di Maria, Mbappé et sur le banc, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel avait confié les clés du jeu au milieu défensif Paredes. Capitaine d'un soir, l'Argentin a inscrit son premier but avec le maillot parisien (25e), puis a initié celui du 2-0, inscrit par Sarabia (53e).

Ces équipes seront rejointes par Nice ou Lyon qui s'affronteront jeudi dans le dernier huitième de finale.