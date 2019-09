Meilleur joueur: Lionel Messi (Arg/Barcelone) Meilleure joueuse: Megan Rapinoe (États-Unis) Meilleur gardien de but: Alisson Becker (Bré/Liverpool) Meilleure gardienne: Sari van Veenendaal (PB/Atlético Madrid) Le 11 masculin de l'année: Alisson Becker (Bré/Liverpool); Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Virgil Van Dijk (PB/Liverpool), Matthijs De Ligt (PB/Ajax Amsterdam puis Juventus Turin), Marcelo (Bré/Real Madrid); Luka Modric (Cro/Real Madrid), Frenkie De Jong (PB/Ajax Amsterdam puis Barcelone), Eden Hazard (Bel/Chelsea puis Real Madrid); Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Kylian Mbappé (Fra/Paris SG), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus Turin). Le 11 féminin de l'année: Sari Van Veenendaal (PB/Arsenal puis Atlético Madrid); Lucy Bronze (Ang/Lyon), Wendie Renard (Fra/Lyon), Nilla Fischer (Suè/Wolfsburg puis Linkopings), Kelly O'Hara (USA/Utah Royals); Amandine Henry (Fra/Lyon), Julie Ertz (USA/Chicago), Rose Lavelle (USA/Washington); Marta (Bré/Orlando), Alex Morgan (USA/Orlando), Megan Rapinoe (USA/Reign FC). Entraîneur d'équipe masculine: Jürgen Klopp (Liverpool) Entraîneur d'équipe féminine: Jill Ellis (États-Unis) Trophée Puskas du plus beau but: Daniel Zsori (Debrecen/Hon) Prix du fair-play: Marcelo Bielsa et Leeds United

Le gratin du football était réuni dans le cadre somptueux du théâtre de la Scala de Milan lundi soir. La FIFA avait vu les choses en grand pour remettre ses prix «The Best», récompensant les meilleures individualités de l’année.

Lionel Messi a triomphé lors d’une cérémonie fastueuse, menée au pas de charge. «Pour moi, les récompenses individuelles sont secondaires, car ce qui compte, ce sont les trophées», a-t-il notamment déclaré après avoir reçu son trophée des mains de Gianni Infantino. La star du Barça succède à Luka Modric, couronné en 2018. Lundi soir, il a devancé Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk.

Les défenseurs devront encore attendre

Une victoire du défenseur néerlandais, sacré joueur UEFA de l’année, aurait été une première depuis 13 ans. Il faut en effet remonter à 2006 pour voir un défenseur remporter un prix individuel de premier plan. Champion du monde avec l’Italie, Fabio Cannavaro avait alors décroché le prix FIFA et le Ballon d’Or.

Messi battu par un inconnu

L’Argentin, venu en famille à Milan, avait pourtant connu un début de soirée plus compliqué. Il a été battu par un illustre inconnu pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année. Le Hongrois Daniel Zsori lui a brûlé la politesse grâce à un retourné aussi acrobatique que magistral, inscrit dans le championnat hongrois.

«La Pulga» avait échoué à deux reprises derrière Cristiano Ronaldo en 2016 et 2017 pour le prix «The Best», avant d’être bouté hors du podium l’année dernière. Il savoure ainsi sa revanche malgré une saison plutôt modeste pour ses standards. Messi a certes remporté la Liga avec Barcelone mais les Catalans ont été éliminés en demi-finale de la Ligue des champions. Le meneur de l’Argentine a par ailleurs échoué à la troisième place de la Copa America avec l'Albiceleste.

Lauriers pour Liverpool et les États-Unis

De son côté, Liverpool s’est consolé grâce à Alisson Becker (meilleur gardien) et Jürgen Klopp. L’Allemand a été désigné entraîneur de l’année, en devançant deux confrères de Premier League Mauro Pochettino (Tottenham) et Pep Guardiola (Manchester City).

Comme attendu, les États-Unis ont tout raflé chez les femmes. Les championnes du monde ont décroché deux prix. Megan Rapinoe a été élue joueuse de l’année en clôture de soirée. L’attaquante aux cheveux mauves avait fait forte impression en France, tant sur qu’en dehors des terrains avec ses prises de position politique. Sa sélectionneuse Jill Ellis a, elle aussi, été mise en lumière.

Les votants étaient répartis en quatre groupes: sélectionneurs et capitaines d’équipes nationales, représentants des médias et membres du public. Le prix FIFA est dissocié du Ballon d’Or depuis 2016, après une collaboration qui a duré six ans