Samedi après midi en déplacement sur la pelouse de Crystal Palace pour le compte de la 13e journée de Premier League, Sadio Mané a mis son équipe sur le chemin du succès avec un but en début de seconde période (0-1, 49e). Mais Liverpool a cédé à huit minutes du terme sur un but de Wilfried Zaha (1-1, 82e), avant de se reprendre et de sauver les trois points grâce à Robert Firmino qui a repris un ballon qui traînait au point de pénalty (1-2, 86e).

Le leader de Premier League est donc devenu spécialiste des buts décisifs dans les dernières minutes. «On n'est pas là pour montrer qu'on a inventé le football. On a un boulot, c'est d'avoir des résultats. C'est ce qu'on a fait encore une fois», a résumé un Jürgen Klopp pragmatique à défaut d'être satisfait. Liverpool garde 8 points d'avance sur Leicester, toujours aussi solide et qui l'a emporté à Brighton 2-0.

Manchester City fait aussi le travail

Les chocs s'enchaînent pour Manchester City mais la réception de Chelsea, qui le devançait d'un point, s'est mieux terminée (2-1) que le déplacement à Anfield (3-1) avant la trêve.

Les Blues étaient pourtant venus avec ambition et un milieu Jorginho-Kovacic-Kanté fait pour presser, courir et surtout faire courir le ballon. Avec 46,74% de possession, jamais une équipe n'avait eu aussi peu le ballon en 381 matches avec le Catalan sur le banc.

City a mis une bonne demi-heure à trouver la parade, le temps pour N'Golo Kanté de partir dans le dos de la défense, résister au retour de Benjamin Mendy et de tromper Ederson (0-1, 21e).

L'égalisation des Citizens a été chanceuse, Kurt Zouma prenant Kepa à contre-pied en déviant une frappe de Kevin De Bruyne (1-1, 29e), alors que le but de Riyad Mahrez, huit minutes plus tard, au terme d'un beau slalom, ne doit rien à personne (2-1, 37e). Avec 28 points, City remonte sur le podium, entre Leicester (29) et Chelsea (26).

