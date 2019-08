La soirée, malgré le brillant résultat, n'a toutefois pas été parfaite pour les champions d'Europe: ils ont perdu leur gardien Alisson Becker sur blessure. Le portier brésilien s'est tordu une cheville en dégageant juste avant la mi-temps, laissant sa place à Adrian, son nouveau No 2 en provenance de West Ham.

Liverpool awaiting news on Alisson after goalkeeper injured during opening day win over Norwich City https://t.co/TWeXj5nqmE pic.twitter.com/RrrSSKmaGn — sports o'clock (@SportsClock) August 9, 2019

Les Reds, largement dominateurs, menaient alors 3-0, grâce à un excellent Origi, préféré à Mané au coup d'envoi, et à un Salah déjà buteur.

Norwich n'a en effet pas fait long feu à Anfield. Dès la 7e minute, Hanley a dévié un centre de l'attaquant belge dans sa propre cage pour le premier but de la saison. Quelques minutes plus tard, Salah a mis le match hors de portée des promus en ajustant Krul d'un petit tir croisé parfait (19e). Puis l'Egyptien a servi un corner bien dosé à Van Dijk, qui a fait admirer sa puissance et son coup de tête pour le 3-0 (28e).

La blessure de Becker (39e) n'a pas ralenti les Reds pour autant. Sur un long centre millimétré d'Alexander-Arnold, Origi a signé le quatrième but, d'une tête précise avant la pause (42e).

La victoire en poche, les hommes de Jürgen Klopp ont ensuite baissé d'intensité, laissant les Canaries marquer un but grâce à Pukki (64e).

Liverpool a démarré sur les chapeaux de roues, affirmant ses ambitions: à Manchester City de faire aussi bien samedi. Les doubles champions d'Angleterre en titre de Pep Guardiola, favoris à leur propre succession, lanceront leur saison sur la pelouse de West Ham.

Des Suisses très discrets

Josip Drmic, l'une des nouvelles recrues de Norwich, n'est entré qu'à la 83e minute de jeu. Quant à Tim Klose, il est blessé à l'aine. Du côté de Liverpool, Xerdan Shaqiri a chauffé le banc, comme il en avait pris l'habitude la saison dernière.