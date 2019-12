En attendant le «rush» des Fêtes, la troupe de Jürgen Klopp n’a guère convaincu, face à Watford, lors de la 17e journée de Premier League. Elle a toutefois assuré l’essentiel et creusé encore un peu le gouffre qui la sépare des Leicester, Manchester City et autre Chelsea, relégués en milieu d’après-midi à respectivement 11, 17 et 20 points.

Pour ce faire, les Liverpuldiens ont souffert. Les «Hornets» ont longtemps montré bien mieux que la dernière place qu’ils occupent actuellement. Enfin, sauf dans les 20 derniers mètres... En première période, notamment, Ismaila Sarr et Abdoulaye Doucouré ont manqué des opportunités énormes de mettre un coup de pression au champion d’Europe. C’est à la suite du raté de ce dernier que, en contre, Mohamed Salah, d’une splendide frappe enroulée du pied droit (38e), a marqué le but qui a valu trois points.

Xherdan Shaqiri a quant à lui (bien) joué pendant 70 minutes. Il a été privé d’une passe décisive à Sadio Mané, à la suite d’une intervention de l’arbitre-vidéo, jugeant le Sénégalais hors-jeu au moment du départ du centre du Suisse. C'est Salah qui a assuré la victoire à la 90e, d'une astucieuse «Madjer» sur une frappe manqué de Divock Origi.

Liverpool a un peu tremblé sur la fin, avant le but de son Egyptien. Virgil van Dijk a failli tromper son propre gardien sur une passe en retrait mal maîtrisée (80e), avant que Gerard Deulofeu ne touche le poteau, sur le corner qui a suivi. On appelle ça la chance du champion.