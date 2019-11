A Liverpool, l'éthique est un leitmotiv. Et pas uniquement sur le terrain. Les dirigeants du club anglais ont ainsi décidé, mercredi, de refuser les chambres proposées par la FIFA et le Qatar lors de la prochaine Coupe du monde des clubs, qui aura lieu du 11 au 22 décembre prochains.

Non pas que lesdites chambres - classieuses et douillettes, dans un palace construit sur une île artificielle - ne soient pas aux goût des joueurs et de leur staff, mais bel et bien pour des raisons humaines. Ou inhumaines, dans le cas présent...

Objectif de la démarche: dénoncer - ou tout au moins ne pas cautionner - les conditions de travail déplorables des gens qui ont façonné cet hôtel de «rêve». Cette décision, en phase avec la philosophie générale du club, a été motivée par les résultats d'une enquête menée en 2018 par quotidien britannique «The Gardian». Qui dévoilaient, entre autres conclusions scandaleuses, que les gardiens de l'hôtel étaient rémunérés moins de 10 euros par jour pour 12 heures de dur labeur sous une chaleur accablante (souvent plus de 45 degrés!).

Le FC Liverpool, ou la classe incarnée.

Blaise Craviolini