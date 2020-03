Le titre de cet article a éveillé en vous un immense soupir dubitatif. Peut-être même avez-vous pesté: «une défaite en 45 matches domestique et c’est la crise… les journalistes sont incorrigibles». On admet: l’inquiétude est exagérée, surtout au sujet d'une équipe qui va certainement battre le record de points empilés lors d’une saison de Premier League. Mais à y regarder de plus près, notre légère exagération ne repose pas sur rien. D’abord parce que Liverpool a perdu deux fois en onze jours (contre l’Atlético puis Watford). Ensuite parce que, dans le contenu, les hommes de Jürgen Klopp sortent d’un mois de février très poussif.

Alors est-ce un petit peu grave «docteur Jürgen»? «Contre Watford, nous n’avons simplement pas été assez bons mais je ne crois pas que l’équipe ait un problème de rythme, a répondu le technicien allemand lundi. Chaque équipe lutte avec ou pour quelque chose. Nous, on doit désormais faire face à des questions dont on n’avait plus l’habitude. «Est-ce terminé?» «Qu’est-ce qu’il vous arrive?» On ne peut pas trouver la réponse dans les livres car personne ou presque n’a vécu quinze mois comme les nôtres. Notre dernière défaite en championnat remontait à janvier 2019 et on l’a subie pour onze millimètres. Sans eux, on serait à une soixantaine de matches sans défaite. Vous imaginez?»

Mal, mais on essaie. Et du coup, une question se pose: une équipe, aussi grande soit-elle, peut-elle avoir perdu l’habitude de perdre au point de se retrouver insécurisée quand la défaite revient? «Mais on ne pense jamais en termes de «moins ou plus de pression». Nous sommes Liverpool, on a de la pression partout et tout le temps. Disons simplement que cette défaite à Watford crée une nouvelle situation qui va, je pense, nous permettre de jouer libérés. On va pouvoir se reconcentrer uniquement sur le football.»

Jürgen Klopp est évidemment dans son rôle, qu’il tient d’ailleurs à merveille. Mais avant ce match de Watford «raté dans l’état d’esprit», Liverpool avait chuté à Madrid, avait été mené par West Ham et avait dû attendre la 80e pour battre Norwich, cancre de la Premier League. Si cette série n'est pas fille du«trou de février», cousin de celui de novembre, elle y ressemble. De quoi donner des idées à Frank Lampard et Chelsea? «Vous pensez que c’est le bon moment de les jouer parce qu’ils ont perdu un match, souriait lundi l’ancien milieu des Blues. J’y vois juste la confirmation qu’ils sont humains. Et je m’attends à retrouver la meilleure équipe possible de Liverpool, celle qui a dominé la saison de la tête et des épaules.» Jusqu’à maintenant.

Mathieu Aeschmann