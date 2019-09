Liverpool a porté à 8 points son avance sur son dauphin Manchester City, qui joue un peu plus tard samedi contre Everton, avec un succès très heureux chez le promu Sheffield United samedi, en ouverture de la 7e journée de Premier League.

On ne peut pas aligner 7 victoires de suite depuis le début du championnat et 16 à cheval sur deux saisons sans un minimum de réussite. Samedi, il en a fallu beaucoup aux Reds pour venir à bout d'une très vaillante équipe de Sheffield (10e) qui fera souffrir d'autres gros chez elle.

À 20 minutes du terme, une volée écrasée de Georginio Wijnaldum promise aux bras du gardien, a trouvé son chemin entre les mains et les jambes de Dean Henderson pour franchir la ligne (0-1, 70e). Une bourde qui a réduit à néant la belle prestation des Blades qui n'avait concédé aucun tir cadré jusque-là.

Dean Henderson with the biggest mess up of the season. pic.twitter.com/Daja5d2SLe