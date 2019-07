En stage de préparation à Evian depuis lundi, Liverpool n’aura qu’un court trajet de 45 km à effectuer avant de découvrir le stade de Genève, théâtre de sa répétition générale, quatre jours avant le Community Shield qui verra les Reds défier Manchester City dimanche après-midi à Wembley. Quand bien même l’enjeu du rendez-vous de la Praille s’avérera purement anecdotique, les champions d’Europe, qui s’apprêtent à affronter l’Olympique Lyonnais (coup d’envoi 19h), voudront sortir d’une spirale négative qui les a vus aligner une série de quatre matches sans victoire, avec trois défaites (contre Borussia Dortmund, Séville et Naples) et un nul (Sporting Lisbonne). Une série d’échecs suffisamment rare pour justifier une réaction sur sol genevois…

A l'exception de Sadio Mané, Liverpool s’y présentera avec toutes ses stars, y compris Mohamed Salah (de retour de vacances après la CAN) et, pour le volet suisse de la soirée, Xherdan Shaqiri (de retour de blessure). Qui dit stars dit bien sûr beaucoup d’argent. A ce titre, Liverpool vaut, selon le site spécialisé Transfermakt à lui seul pas moins de 1,19 milliard de francs, soit largement plus que trois fois et demi l’ensemble des clubs composant la Super League helvétique, dont la valeur marchande, en comparaison, atteint 310 millions de francs, toujours selon la même source.

Sans surprise, Salah possède la valeur marchande la plus élevée (165 millions) alors que celle du défenseur Van Dijk frôle la barre des 100 millions. De retour à la Praille, sur une pelouse qu’il n’avait plus foulée depuis le 25 mars 2017, à l’occasion du court succès de l’équipe de Suisse devant la Lettonie (1-0, but de Drmic), Shaqiri «vaut» aujourd’hui 27,6 millions, soit bien davantage que les contingents de Servette (14,1 millions) et NE Xamax (10,4) réunis.

Ce ne sont bien sûr là que des chiffres, lesquels ne disent pas la valeur du mythe que constitue Liverpool, dont la tournée d’avant-saison fera halte dans quelques heures au stade de Genève. Où des milliers de fidèles des Reds seront présents pour célébrer la marche en avant des nouveaux maîtres de l’Europe. Selon les dernières estimations, l’affluence pourrait dépasser les 25000 spectateurs.