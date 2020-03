Lors d'une conférence de presse de la Fédération allemande (DFB), Löw est intervenu par vidéo depuis sa résidence de Fribourg (ouest) d'où il essaie «de sortir le moins possible». «Le monde a connu un burn-out collectif», a dit le coach des champions du monde 2014: «Il était impossible d'accélérer encore le rythme que nous avions atteint. Les incendies en Australie ou Ebola en Afrique ne nous ont touchés que marginalement. Mais maintenant nous avons quelque chose qui concerne toute l'humanité, et c'est là que nous remarquons ce que compte vraiment: les amis, la famille, et le respect les uns pour les autres».

«Il est important», a poursuivi «Jogi» Löw, «que nous humains soyons attentifs les uns aux autres, que nous soyons prêts à nous aider et que nous respections les règles qui nous sont fixées. Pour le moment tout cela est plus important que le football».

Lors de cette conférence de presse, le président de la DFB Fritz Keller a été interrogé sur le point de savoir s'il comptait baisser le salaire du sélectionneur et du manager de l'équipe nationale Oliver Bierhoff. «Ces messieurs se sont déjà adressé à nous et ont fait cette proposition (...) dans l'urgence, nous devons aussi à la DFB recourir au chômage partiel», a répondu M. Keller, sans donner plus de détails. De son côté, Oliver Bierhoff a annoncé que les joueurs de la Mannschaft avaient décidé de faire don de 2,5 millions d'euros pour participer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Joachim Löw a par ailleurs expliqué qu'il restait actuellement chez lui: «J'essaye d'éviter les contacts sociaux et de rester autant que possible dans le cadre familial. Je sors aussi peu que possible, juste pour me promener et faire du vélo, sinon je reste à la maison», a-t-il dit.

AFP