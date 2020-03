L'international allemand de 24 ans n'a plus joué avec les Citizens depuis sa sortie sur blessure à la 13e minute du Community Shield gagné face à Liverpool le 4 août dernier. «Ca a été la plus longue et la plus dure blessure que j'aie eue dans ma carrière», a affirmé le joueur sur le site du club mancunien mercredi.

«C'est difficile, surtout le premier jour après l'opération, puisque vous ne pouvez pas bouger du tout et ce n'est pas une chose à laquelle les athlètes sont habitués», a-t-il ajouté. «Vous devez vous dépasser chaque jour parce que vous savez que la rééducation va être longue, mais c'est une bonne opportunité pour travailler sur vos faiblesses, et c'est pour ça que je l'ai pris comme une chance de bien récupérer et de revenir fort», a-t-il continué.

Leroy Sané a repris l'entraînement fin janvier et a pu jouer un match avec l'équipe réserve de Manchester City. Son retour en Premier League commençait à être envisagé quand la saison a été interrompue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Il a également tenu à remercier ses coéquipiers pour l'avoir soutenu durant son absence, notamment Ilkay Gündogan et Benjamin Mendy, qui ont eux aussi surmonté de graves blessures. «Toute l'équipe m'a soutenu, bien sûr, mais j'ai particulièrement parlé à Gündogan et Mendy à propos de la blessure, de ce qu'ils avaient fait, de ce qui pouvait arriver et de leur expérience», a dit le joueur allemand.

«Ca m'a beaucoup aidé de savoir comment certaines choses peuvent se faire et ce qui peut arriver. Ca m'a aidé et je suis très heureux qu'ils m'aient poussé pendant tout ce temps», a-t-il ajouté. Leroy Sané devra à présent attendre la reprise de la Premier League, interrompue au moins jusqu'au 4 avril, pour retrouver la compétition professionnelle.

AFP