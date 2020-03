Le Lausanne-Sport et le Servette FC se sont affrontés en amical afin de conserver une dynamique de compétition malgré l'épidémie de coronavirus. Ils s'étaient donnés rendez-vous ce samedi en fin de matinée sur la pelouse de la Pontaise. Et après deux mi-temps marquées par de nombreux changements, ce sont les hôtes qui ont remporté cette partie d'entraînement grâce à un but d'Andy Zeqiri (85e).

Travailler en profondeur

Ce rendez-vous entre voisins démontrent bien la volonté des deux clubs d'essayer de garder leur effectif totalement dans le rythme. «Cette période a au moins un avantage, elle permet au staff de travailler certains aspect plus en profondeur que lors de la routine des semaines de match, explique Pablo Iglesias, directeur sportif du LS. Et plus spécifiquement, les match d'entraînement offrent la possibilité d'affiner les principes de jeu et d'offrir du temps de jeu à ceux qui en ont moins ou reviennent de blessure.»

Maintenir la haute intensité

Côté genevois, le discours est à peu près identique. «La situation nous oblige à résoudre une double équation: conserver le rythme de la compétition, donc la capacité de nos joueurs à enchaîner les efforts à haute intensité, et les maintenir sous tension mentalement, c'est-à-dire entretenir le volonté de progression, explique Mathieu Degrange, le préparateur physique du Servette FC. Pour y parvenir, on a décidé de garder la même structure hebdomadaire d'entraînement, avec un match amical le week-end. Et on se prépare comme si on allait recevoir YB le 22 mars.»

Vendredi, Young Boys justement faisait de même en corrigeant Kriens (5-1), tandis que Saint-Galle et Vaduz s'étaient, eux, donnés rendez-vous samedi après-midi.

M.A.