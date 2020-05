Patrice Iseli: «Il ne suffit pas de tourner sur un bouton»

Patrice Iseli le reconnaît lui-même: il ignore encore quand la Tuilière pourra être livrée au LS. «Les architectes seront en mesure de nous dire en juin quand la livraison du stade sera possible, précise le Chef des Sports de la Ville de Lausanne. Beaucoup de flou subsiste... On ne connaît pas formellement les dates de la prochaine saison ni même si l’exercice 2019-2020 pourra se terminer. L’inauguration se fera quand on sera prêt...»



On le sait, la perspective de voir Lausanne évoluer sans public dans sa nouvelle enceinte demeure une probabilité assez élevée. «Ce qui compte d’abord pour nous, reprend M. Iseli, c’est de terminer le stade. Il ne suffit pas de tourner sur un bouton et cela repart comme ça. Maintenant si le football devait se jouer à huis clos pendant un certain temps, eh bien, ça serait à huis clos… On ne peut pas aller contre la réalité.»



N.JR