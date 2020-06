Guillaume Katz était à pied d'oeuvre de bon matin, ce dimanche, pour que la Pontaise soit à la hauteur de l'événement. L'ancien capitaine du LS oeuvre désormais comme coordinateur marketing de son club de cœur. Il suivra donc ce quart de finale de Coupe de Suisse contre le FC Bâle avec la distance qui sied à sa fonction. Mais on en prend volontiers le pari: il y aura bien un moment où les souvenirs de l'édition 2010 et de cet exploit majuscule au Stade de Suisse vont remonter à la surface. Ainsi l'occasion était belle de prendre les devants pour sonder sa mémoire et questionner d'éventuels parallèles entre ce 13 décembre 2009 mémorable et le défi qui attend Lausanne-Sport ce dimanche après-midi (16h).

Guillaume Katz, que reste-t-il de cette victoire face aux Young Boys de Petkovic? Peut-on faire un lien entre ce match et celui du jour?

Cet exploit remonte à déjà loin mais il fait assurément partie de mes meilleurs souvenirs. On traversait une saison plutôt compliquée en Challenge League, YB était en tête de Super League, personne n'arrivait à gagner sur le synthétique du Stade de Suisse (seul Bilbao y était parvenu). Donc comme aujourd'hui, le LS fait face à un grand du football suisse dans la peau de l'outsider. Mais une fois que l'on a dit cela, le club et l'équipe étaient bien plus petits à l'époque. Et je crois aussi que les Young Boys avançaient plus sereinement que Bâle aujourd'hui. La situation est donc différente. J'ai par exemple le sentiment qu'en Suisse alémanique, Lausanne a regagné sa place sur la carte du foot suisse. Pour Bâle, jouer le LS n'a rien d'un tirage rêvé.

Qu'est-ce que vous aviez bien fait en 2009, sous la direction de John Dragani, qui pourrait être encore valable aujourd'hui?

Je ne sais pas trop. La vérité, c'est qu'on y croyait qu'à moitié. On ne se voyait pas trop battre le grand YB. Cette posture avait eu un énorme avantage: nous n'avions pas joué le match à l'avance. Personne ne s'était vu marquer deux buts. On y était juste allé ensemble, sans pression et avec la volonté de jouer. Le match s'était ensuite bien emmanché et, petit à petit, on avait senti les Bernois se crisper sous l'effet de la grogne du public.

Quel regard jette l'ancien joueur sur l'équipe actuelle du LS? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle?

Je la trouve équilibrée. Elle possède bien sûr de magnifiques individualités et donne l'impression de pouvoir marquer à n'importe quel moment. Mais je trouve que sa base défensive s'est aussi considérablement améliorée. Elle a trouvé le bon équilibre.

Et que faut-il penser de ce FC Bâle miné par des conflits internes?

On entend plein de choses à leur sujet, en effet. Et comme ils n'ont pas disputé de matches amicaux, c'est difficile de savoir où ils en sont. Mais attention, il n'y a aucun problème au sein du vestiaire. Les tensions se situent entre les joueurs et la direction. Or une telle situation peut provoquer une forme d'union sacrée au sein d'un groupe qui veut absolument montrer sa valeur au comité et à son président. Sur une petite période, cela peut marcher. Or comme tout le monde attaque un sprint décisif de six semaines, je pense que le FCB a les moyens de tenir son niveau et son rang sur tous les tableaux.

Mathieu Aeschmann