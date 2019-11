En Europe et partout ailleurs, il existe bien sûr plusieurs centaines de leader sur la planète football. Lausanne-Sport, qui se trouve être l’un de ceux-ci à son niveau, peut toutefois s’enorgueillir d’un record qui le distingue des autres, notamment de plusieurs cadors, que les Vaudois laissent derrière eux. Ce record, c’est celui de la différence de but résultant des trois derniers matches disputés à domicile. Alors certes, on n’a pas épluché les résultats et classements de tous les championnats, il n’empêche que les joueurs de Giorgio Contini ont pris l’excellente habitude de frapper très fort devant leur public.

Sur ce plan-là, le club de la Pontaise semble ainsi mettre tout le monde d’accord, lui qui vient de signer trois cartons d’affilée (contre Stade Lausanne Ouchy, Schaffhouse et Wil), réussis chaque fois sur le score sans appel de 5-0. Pour une différence de but peu banale de +15, obtenue avec huit buteurs distincts : Zeqiri (4), Turkes (3), Schneuwly (2), Flo, Monteiro, Koura, Kukuruzovic, Dominguez (1 but chacun) ainsi qu’un autogoal.

Quinze buts, c’est mieux, toutes proportions gardées, que des cylindrées aussi prestigieuses que Barcelone, le PSG, Liverpool ou encore la Juventus, dont la force de frappe, en comparaison et calculée sur la même période (trois derniers matches de championnat à domicile), paraît presque émoussée!

S’il refuse de s’enflammer, Pablo Iglesias n’en savoure pas moins l’instantané, tout en en relativisant la portée. «On est devant uniquement sur cette statistique-là, convient l’heureux directeur sportif du LS. Ce qui a changé? La confiance. Sans faire le match parfait, une demi-occasion peut vite se transformer en but.»

Lausanne sait mieux enfoncer le clou

L’attitude des joueurs eux-mêmes a changé: dorénavant, plus question de se contenter de gérer l’acquis, au risque de se faire piéger comme ce fut trop souvent le cas la saison dernière – aujourd’hui, le leader sait davantage enfoncer le clou. La qualité de la pelouse, impeccable et bichonnée en conséquence, sert aussi les intérêts du futur résident de la Tuilière.

Le tableau de chasse du LS est encore complété par la roue de vélo infligée à Xamax, balayé 6-0 en Coupe de Suisse. Elargi au bilan intermédiaire de la première partie de saison à domicile, le résultat tient largement la route lui aussi. Sur les huit matches de championnat disputés jusqu’ici, le leader vaudois de Challenge League en a gagné sept, égarant ses seuls points contre Winterthour (0-0) pour un total de 29 buts inscrits contre seulement deux encaissés (soit un différentiel de +27), ce qui fait une très impressionnante moyenne de 3,6 buts marqués par match.

Lausanne profite aussi de la faiblesse de l’opposition, notamment de GC, qui a encore perdu des points ce week-end, pour creuser l’écart et prendre le large.

