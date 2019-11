Le Lausanne-Sport a su parfaitement profiter du demi-faux pas de Grasshopper à Winterthour, vendredi (1-1), pour reprendre une petite mais précieuse marge de quatre unités sur son principal adversaire dans la course à la promotion directe.

Pour faire un peu oublier sa défaite inattendue à Chiasso, le LS a pu compter avec l’aide bien involontaire d’un FC Schaffhouse qui avait pourtant bien commencé la rencontre. Bien organisée et compacte devant leur gardien Amir Saipi, l’équipe des frères Yakin ne laissait que très peu d’espaces à un duo Turkes-Zeqiri que l’on n’a pas senti trop inspiré au cours d’une première demi-heure lausannoise un brin poussive.

Heureusement que face au leader, il n’y avait «que» ce FC Schaffhouse privé de huit éléments. Des Alémaniques qui passaient pourtant tout près d’ouvrir le score lorsqu’un centre de Qollaku trouvait Messi Mezu à trois mètres des buts lausannois. La reprise de l’attaquant était toutefois mal cadrée, pour le plus grand soulagement de Castella (18e).

Expulsion décisive

Une frayeur qui a eu l’avantage de sortir quelque peu le LS d’une certaine torpeur. Sans succès jusqu’à ce que Dan Ndoye ne déchire le côté gauche adverse pour assurer ensuite un centre qui finissait sur le pied gauche de Zeqiri. L’international M21 ne se faisait pas prier pour mettre son équipe sur les bons rails (31e).

Pour que les Vaudois s’assurent définitivement trois points supplémentaires, le public de la Pontaise n’aura ensuite dû patienter que deux minutes de plus et un cadeau inattendu de leurs adversaires.

Légèrement avancé en dehors de sa surface, le malheureux Amir Saipi ne pouvait que stopper des mains une passe en retrait très mal dosée d’un coéquipier qui prenait la direction de ses filets. Sur le coup franc qui suivait, Kukuruzovic, une fois encore étincelant, donnait deux longueurs d’avance et la victoire au LS.

Avec ce double avantage au tableau d’affichage et un homme de plus sur le terrain, la seconde mi-temps ressemblait en effet plus à une séance d’entraînement qu’à un vrai duel en championnat. Des conditions idéales qui permettaient au LS de saler l’addition. Et à Zeqiri et Turkes de s’échapper un peu plus au classement des buteurs.

André Boschetti

Lausanne-Sport - Schaffhouse 5-0 (2-0)

Pontaise. 2136 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo.

Buts: 31e Zeqiri 1-0, 37e Kukuruzovic 2-0, 49e Zeqiri 3-0, 54e Turkes (penalty) 4-0, 78e Schneuwly 5-0.

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Monteiro, Flo; Geissmann (62e Pasche), Kukuruzovic, Schneuwly (81e Oliveira); Ndoye (72e Dominguez), Turkes, Zeqiri (62e Koura).

Schaffhouse: Saipi; Qollaku, Mevlja, Belometti, Kronig (35e Heim); Müller, Lika (62e Coulibaly); Sessolo, Tranquilli, Breitenmoser (54e Bajrami); Missi Mezu (54e Zé Turbo).

Avertissements: 15e Monteiro, 57e Zeqiri, 86e Tranquilli.

Expulsion: 33e Saipi (prise de balle volontaire hors de sa surface).

Notes: LS sans Puertas (blessé), Nanizayamo, Sancidino ni Cabral (pas convoqués). Schaffhouse sans Del Toro (suspendu), Gönitzer (malade), Bislimi, Bunjaku, Krasniqi, Menezes, Nikci ni Vitija (blessés).