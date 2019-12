Entraîneur encore sous pression il y a deux semaines, le Vaudois Lucien Favre (62 ans) est soulagé après les trois victoires consécutives de «son» Borussia Dortmund, la dernière en date (2-1 mardi contre Slavia Prague) ouvrant au BVB la porte des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Soulagé, «Lulu» s'est ouvert dans une longue interview accordée à «Sport-Bild», mercredi. Morceaux choisis.

Lucien Favre et...

... les critiques qui ont laissé sous-entendre qu'il n'était pas un entraîneur à titres: «Un entraîneur doit savoir accepter et supporter la critique. J'ai appris à accepter des avis pas forcément très fondés, et je dois vivre avec ça. Ça ne me dérange pas. Quand tu traverses l'enfer, ne reste pas debout - continue et regarde devant toi.»

... les discussions à propos de sa place d'entraîneur et sa phrase «Le monde est devenu fou»: «Très simple: j'étais bon il y a un an, et maintenant je serais subitement devenu mauvais? C'est ça la vérité? J'ai de la peine à y croire. (...) Beaucoup de médias sont aujourd'hui trop vite négatifs. C'est difficile pour eux de vendre des histoires quand il n'y a pas un petit peu de sang (sic!). Aujourd'hui, quel que soit le domaine, les gens font souvent un pas de trop, et c'est devenu un problème de fond. Tout doit aller plus haut, plus vite, plus loin. Mais je me préoccupe pas trop de tout cela. Je regarde vers l'avant et je me fais confiance, c'est le plus important.»

... l'évacuation de la pression: «Elle ne va pas de soi. On a besoin d'un hobby pour pouvoir vraiment décrocher. On n'évacue pas la pression avec un verre de vin rouge ou une promenade. On doit vraiment faire quelque chose d'autre. Alex Ferguson, dont je connais l'histoire de A à Z, allait assister à des courses de chevaux pendant des heures. C'était sa manière à lui de décompresser. Moi, pour le moment, je n'ai pas d'activité annexe. J'ai trop peu de temps pour en avoir une.»

... le doute: «J'ai la même philosophie que Rafael Nadal, quand il dit: «Je gagne ou je perds, mais je veux m'améliorer à chaque match - le reste vient automatiquement.» Quand tu donnes 100% - je dis bien 100, pas 90! -, alors tu vas réussir dans le long terme.»

... les médias: «Vous (les médias) pensez parfois que je ne vous aime pas et que tout cela ne m'intéresse pas - mais ce n'est pas vrai. Je respecte tout le monde. Mais parfois c'est difficile de répondre à une question provocante ou de rester calme quand rien ne va comme vous voulez. Vous êtes sous pression, énervé, et vous devez vous maîtriser! Mais vous me connaissez: je sais rire, je sais faire la fête. Simplement, le temps manque parfois pour que tout le monde apprenne à me connaître vraiment.»

... les hauts et bas de son équipe cette saison: «On fait trop d'erreurs en défense et dans la récupération du ballon. Je vous donne un exemple. En 1992, j'ai vu jouer la Dream Team des États-Unis (ndlr: de basketball) aux Jeux de Barcelone. Je n'étais pas particulièrement fan de basket, mais c'était spectaculaire. Leur show était juste fantastique. J'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, et quelqu'un m'a alors dit: «Lucien, sais-tu où ils sont les plus forts? À la récupération du ballon! C'est incroyable comme ils sont intelligents et agressifs.» Pour nous, c'est également le plus important en ce moment. Nous savons tous jouer, mais on doit anticiper au bon moment pour savoir quand attaquer - ou pas. On doit s'améliorer dans ce domaine.»

... les rêves de titre à Dortmund: «Vous savez, il a fallu trois ans à Klopp pour gagner son premier titre avec le BVB. Mais, ce qu'il y a de bien, c'est que cela va parfois très vite en football. Je me rappelle qu'en 2003, à Zurich, on était derniers du classement après six mois, avec une équipe qui avait 21 ans et demi de moyenne d'âge. Dans les années qui ont suivi, on a gagné une Coupe (2005) et deux titres de champion (2006 et 2007).»

R.Ty