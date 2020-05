S’il attendait, comme tout le monde, avec impatience cette reprise et de se remettre au boulot, Lucien Favre a vécu un samedi très spécial. Comme beaucoup, l’entraîneur vaudois de Borussia Dortmund n'a pas trop aimé ce manque d'émotion dans son grand stade vide. «Notre public nous manque beaucoup», a-t-il reconnu au terme d’un derby de la Ruhr inédit que sa formation a facilement remporté. «4-0 contre Schalke, c'est un très bon résultat, s'est félicité le technicien suisse, mais c'était très, très particulier».

Et de raconter, à deux mètres de distance du journaliste qui lui rendait la... perche, ce sentiment bizarre lors d’un match à huis clos qu'il a vécu: «Il n'y a aucun bruit, tu tires au but, tu fais une super passe, tu marques, et rien ne se passe, c'est très très bizarre», a-t-il ajouté, à propos de ce match disputé avec beaucoup d'écho, une première à domicile dans l'histoire de son club. «C'était un match très différent de d'habitude, c'est difficile de juger si c'était un bon match. J'ai eu l'impression que ce n'était pas aussi engagé que ce qu'on avait prévu», a-t-il encore commenté.

Un petit avantage

«Nous avions un petit avantage, a estimé pour sa part l'ailier Julian Brandt, l'un des héros du match, à l'origine des quatre buts, dont deux passes décisives. Comme nous avions déjà joué à huis clos à Paris (en Ligue des champions en mars), on connaissait cette impression de silence dans le stade». Et de renchérir, fataliste: «On aurait évidemment préféré des conditions normales, mais à la fin, le foot reste le foot et on essaie de prendre du plaisir», a-t-il ajouté dans une interview sur Sky réalisée dans le respect des consignes: à plusieurs mètres du reporter et avec une perche de trois mètres pour porter le micro, lui-même emballé dans un film transparent.

