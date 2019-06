Luis Suarez est de retour en sélection et dispose de tous ses moyens: opéré d'un genou en mai, il a rejoué pour la première fois vendredi en match officiel et inscrit un but pour l'Uruguay contre le Panama (3-0) lors de l'ultime match de préparation avant la Copa America (14 juin-7 juillet).

Remplaçant au coup d'envoi, tout comme Edinson Cavani, Suarez est entré sur le terrain peu après l'heure de jeu et a inscrit le deuxième but uruguayen sur un coup franc direct à la 68e minute.

Seems Luis Suárez has gotten over his injury and is showing what he's learned from Messi in Barcelona practices. GOLAZO ????????????????pic.twitter.com/ISyQjXtWwE