«Comme vous le savez, j’ai marqué 49 buts (ndlr: en 83 matches) pour l’équipe nationale. Pour mon 50e but, j’aimerais offrir 5000 billets à Kom op Tegen Kanker et the Diabetes Liga», explique Romelu Lukaku dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. «Ce sont deux organisations qui me tiennent particulièrement à cœur. Parce que j’ai perdu quelques personnes importantes dans ma vie à cause du cancer. Et une autre personne très importante dans ma vie souffre actuellement du diabète. J'offrirai aussi des billets pour le fan club belge 1895, parce que ses membres nous soutiennent depuis le tout début.»

Lukaku pourrait déjà inscrire mardi son 50e pion, lorsque la Belgique accueillera Chypre au stade du Roi Baudoin pour son ultime match qualificatif en vue de l'Euro 2020.