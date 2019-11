L'hécatombe continue pour Vladimir Petkovic. Mais le «Mister» sait se retourner rapidement et a fait appel lundi au milieu de terrain Michel Aebischer, absolument incontournable cette saison avec les Young Boys. Après Cédric Itten, c'est un autre joueur prometteur de Super League qui est récompensé. Apprenez à mieux connaître le petit nouveau!

Vous venez de vivre un rêve pour pas mal de gens comme nous: vous entraîner avec l'équipe de Suisse. C'est comment?

Magnifique! Sur le terrain, il y a pas mal de joueurs qui évoluent dans de grands ou de très grands clubs... C'est impressionnant de les voir jouer juste à côté de toi. C'est génial.

Comment avez-vous appris, lundi, que vous étiez convoqué?

Lundi, dans l'après-midi, Monsieur Spycher (ndlr: le directeur sportif des Young Boys) m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait un blessé en équipe de Suisse et que le sélectionneur allait me nominer. Ensuite, Vincent Cavin (ndlr: coordinateur sportif à l'ASF) m'a téléphoné pour organiser le trajet en direction de Zurich. Du coup, je suis directement venu ici et j'ai rencontré mes nouveaux coéquipiers.

Ça fait quoi, sur le moment, d'apprendre qu'on va porter le maillot national?

D'abord, ça m'a fait bizarre. J'étais un peu nerveux. Mais quand je suis arrivé sur place, c'était bon. J'ai pu faire connaissance avec les autres joueurs et je les connais tous, maintenant. Ils ont appris à me connaître aussi et ça fait du bien d'être là.

Il y a Djibril Sow, Christian Fassnacht: vous n'arrivez pas en terre inconnue...

Christian m'a en effet donné quelques conseils, m'a expliqué comment se passent certaines choses ici. Il m'a pas mal aidé. C'est bien qu'il soit là et que je connaisse déjà quelques têtes. Ça m'a simplifié un peu la tâche.

Je me suis dit en voyant la nouvelle lundi soir, «Cool, encore un Romand»... Pas de bol! Pouvez-vous nous expliquer votre parcours?

Je suis Singinois, né dans la partie alémanique du canton de Fribourg. Au football, je suis allé rapidement dans le Team AFF (ndlr: centre de formation pour les jeunes espoirs fribourgeois), de 13 à 16 ans. A partir des moins de 17 ans, je suis parti à Berne, pour y jouer avec les Young Boys. J'y suis resté depuis et j'y ai fait tous les niveaux, M17, M18, M21... et première équipe!

YB a eu pas mal de blessés cette saison et vous avez beaucoup joué (déjà 23 matches). Comment ça se gère, ça?

Je crois que je ne m'en sors pas si mal. Ça fait du bien de jouer tous les trois jours, tu restes dans le rythme...

Et vous vous entraînez moins!

(Rires) Exactement. Franchement, c'est génial d'être toujours aligné. Surtout que ça donne la possibilité de montrer tous les trois jours que j'ai ma place à YB. Et au club de montrer également régulièrement pourquoi on a été champion de Suisse deux fois.

Qu'est-ce que vous pouvez «prendre» de l'équipe de Suisse pour la suite de votre saison et de votre carrière?

Pas mal d'expérience, déjà, grâce aux grands joueurs qui sont là. Je vais essayer de regarder et de garder quelques trucs pour les emmener en club avec moi.

Quand on porte pour la première fois ce maillot et qu'un Euro pointe dans neuf mois... On y pense?

Pas du tout! Et on n'est pas encore qualifiés non plus, d'ailleurs. Là, on doit surtout gagner les deux prochains matches. On verra bien ensuite ce qu'il va se passer.

Et maintenant, vous pouvez dire «on» pour l'équipe de Suisse autrement qu'en tant que supporter. C'est pas la classe?

Oui, ça change un peu! (rires)

Robin Carrel, Zurich