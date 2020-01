On peut aduler le personnage ou le détester, mais si José Mourinho n'existait pas, il faudrait l'inventer. Le stratège portugais de Tottenham n'en rate pas une pour se démarquer de ses pairs entraîneurs.

Pas plus tard que mercredi soir, lors de la défaite (1-0) des Spurs sur la pelouse de Southampton, il a écopé d’un avertissement on ne peut plus justifié. Jugez plutôt.

Alors qu'il venait de procéder à un changement - Lamela pour Kane, blessé aux ischio-jambiers - à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, le «Mou» s'est approché du banc adverse pour épier les notes d'un des entraîneurs adjoints des Saints. Pas très joli tout ça, M. Mourinho!

«J'ai été insolent avec un idiot»

La scène n'a pas échappé au quatrième arbitre, qui l'a signalée à l'homme en noir central. Lequel s'est empressé de venir brandir un carton jaune sous les yeux du Lusitanien.

Interrogé sur cet épisode en conférence de presse d'après-match, le «Special One» ne s'est pas dérobé: «Je pense que le carton jaune était justifié car j’ai été insolent, mais j’ai été insolent avec un idiot. Je l’ai été pour certaines raisons. Je l’ai été, alors je mérite le carton jaune.» A priori, lui seul sait de qui il parlait en évoquant le terme «idiot».