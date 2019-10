A la Maladière, Neuchâtel Xamax court après un premier succès à domicile qui le fuit depuis le 22 avril (1-0 contre YB). Prochaine tentative: ce samedi, avec la venue du FC Lucerne, contre lequel les Neuchâtelois, battus 1-0 lors du match aller, avaient clairement disputé leur plus mauvais match de la saison.

Pour Joël Magnin, il importe de profiter d’un calendrier un peu moins corsé. «On s’attaque à un mois décisif, avec des équipes davantage à notre portée, qui ne sont pas galactiques. On a déjà prouvé que l’on pouvait produire des choses très intéressantes en allant de l’avant. Le chemin suivi est le bon…» Pour Xamax, cela suffira-t-il pour enfin crier devant son public? Peut-être, pour autant que l’équipe parvienne à mieux négocier les moments charnières de la soirée, ce qui n’a pas encore été le cas jusqu’à présent. A cet égard, l’entraîneur attend davantage de ses leaders, il le leur a du reste dit durant la semaine écoulée. «Cela concerne surtout la communication, précise-t-il. Quand tout va bien, il y a onze leaders sur le terrain. Mais quand cela va moins bien, certains doivent en faire plus.»

Fort de ce constat, Xamax parviendra-t-il à se lâcher pour livrer un match abouti sur l’entier d’une rencontre? Joël Magnin ne demanderait pas mieux. «Il y a certainement un aspect mental à corriger. Les gens qui viennent nous voir jouer et paient leur billet attendant quelque chose en retour. Par conséquent, il faut produire quelque chose, susciter de l’enthousiasme, en fonction de la qualité du contingent. On ne va jamais se sentir au Nou Camp à la Maladière!» Une manière comme une autre d’évoquer les limites du contingent neuchâtelois.

D’un match à l’autre, comment espérer trouver ce qui fait encore défaut? Comment améliorer l’ordinaire? Ces derniers temps, le coach de Xamax a multiplié les discussions, le plus souvent entre quatre yeux, afin de provoquer autant de prise de conscience. «Il importe que le joueur sache ce que j’aime en lui, dans son jeu, et ce que j’attends de sa part afin qu’il puisse le mettre en pratique à l’entraînement également. Chaque jour, on réfléchit à ce que l’on peut améliorer. On essaie de grappiller des pourcentages de progression dans tous les domaines…»

Sachant qu’au final, une vérité demeure, celle des résultats. Et qu’il serait de bon ton que Xamax, au moment d’entamer un mois sinon capital du moins important, s’en souvienne rapidement. Dans quelques heures par exemple?